Ümraniye'de otopark sorununa ilaç olacak projenin temeli atıldı! 100 bin kişi faydalanacak!

Ümraniye'de meydan projesi ile zemin altı katlı otopark projesinin tanıtımı Başkan İsmet Yıldırım tarafından yapıldı. Başkan Yıldırım, ortalama 100 bin kişinin faydalanacağı projenin ilçedeki otopark sorununa çözüm getireceğini ifade etti.

BİNLERCE KİŞİNİN PARK SORUNU ORTADAN KALDIRILACAK

Ümraniye Belediyesi, 355 araç kapasiteli otopark, meydan ve camii projesinin tanıtımını gerçekleştirdi. Lansman gününde, projenin detaylarını basına aktaran Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, mahallelerde devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarına yönelik bilgiler verdi.

17 BİN 943 METREKARELİK PROJENİN TEMELİ ATILDI

17 bin 943 metrekare proje alanından oluşan ‘Sondurak Meydanı ve Zemin Altı Otopark Projesi'nde 3 bodrum kat ve zemin kattan oluşan otoparkta toplam 355 adet araç kapasitesi olacağı ifade edildi. Oto yıkama alanı ve 38 araçlık şarj istasyonunda projede yer alacağı belirtildi. Günlük ortalama 100 bin kişinin faydalanacağı projenin ilçedeki otopark sorununa da çözüm getirmesi bekleniyor.

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