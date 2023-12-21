Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!

2024 yılına az bir süre kala vatandaşlar, alışveriş yapıyor. 1 Ocak 2024 yılında birçok ürüne zam bekleniyor. Bu yüzden tüketici son fırsatları kaçırmak itemiyor. Bu yılın son yağ indirimi için acele edin. İşte detaylar…

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Yeni Yıl Öncesinde Son Fırsat: 5 LT Yağ Tükenmeden Ucuza Alın!

1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla mal ve hizmetlerde yeni fiyatlar uygulanacak. Zamlı ürün almak istemeyen vatandaş, online mağaza ve fiziksel mağazalara giderek alışveriş yapıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi, zamlara inat iddialı bir yağ fiyatı ile geliyor.

TMO’DAN 5 LT YAĞ 150 LİRA

Tüketicinin cebini düşünen Toprak Mahsulleri Ofisi, yılın son indirimine imza attı. Yeni yıl gelmeden zamlara başlayan şirketlere inat, TMO indirime gitti. TMO, tüketicilerin uygun fiyatlı ve kaliteli Ayçiçek yağı almasına imkan tanıyor.

Yapılan açıklamaya göre Toprak Mahsulleri Ofisi, yemeklik Ayçiçek yağının 5 litresini 150 liradan satışa çıkardı. Yılın son fırsatları PTT AVM üzerinden yapıldı. Online satışlarda kullanıcılar 5 LT yağ için sadece 150 lira ödeyecek.

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