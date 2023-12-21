İstanbul'da torbacı avı! Polisin operasyonu ile kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul Başakşehir'de yabancı uyruklu şahısların yasadışı yollarla temin ettikleri ve dağıtma hazırlıklarına başladıkları sırada Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalandı. 8,5 Milyon TL değerinde olan 38 kilo uyuşturucu maddeye el koyuldu.

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İstanbul'da torbacı avı! Polisin operasyonu ile kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

İstanbul Başakşehir'de yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri, torbacılara dağıtma hazırlığında olan, yabancı uyruklu şahıs Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda; piyasa değeri 8,5 Milyon TL değerinde olan 38 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

DEPOLADILADIKLARI UYUŞTURUCU MADDEYE EL KOYULDU

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde; yabancı uyruklu bir şahsın, yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde “Torbacı” olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında yapılan çalışmalar ve takip sonucunda; şahsın kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladığı adres tespit edildi.

İstanbul'da torbacı avı! Polisin operasyonu ile kilolarca uyuşturucu ele geçirildi!

38 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Başakşehir’de bulunan depoya, Narkotik Madde Tespit Köpeklerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda; yakalanmamak için özel olarak dizayn edilmiş, ahşap kavanoz kapaklarının içine zulalanmış vaziyette, 38 kilo uyuşturucu madde (Metamfetamin), 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Piyasa değeri 8,5 milyon TL olan uyuşturucu maddenin, piyasaya sürülmesi engellenirken, uyuşturucu madde kaçakçılarının bir yöntemi daha deşifre edilmiş oldu. Yakalanan B.O. isimli şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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