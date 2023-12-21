Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçla ilgili açıklamalar yaptı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 yenilirken, Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, basına yaptığı açıklamalarda "Son dakikalarda puan alabilirdik" dedi.

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Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçla ilgili açıklamalar yaptı

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamada, "Son dakikalarda puan alabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 1-0 yenildi.

Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçla ilgili açıklamalar yaptı

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, "İyi maç oldu. Galatasaray evinde oynadığı maçlarda baskılı başlıyor. Hücumda iyi oyunculara sahip bir ekip. Onları durdurmaya çalıştık. İkinci devre bence oyun biraz bu tarafa döndü. Hem biz hem Galatasaray pozisyonlara girdi. Açık bir oyun oldu. Son dakikalarda puan alabilirdik. Futbolda bazen sonuç alamıyorsunuz. Bu maçı unutup diğer maçlara konsantre olacağız. Bu takım Manchester United’ı yendi. İyi kadroları var. Kolay değil. Maç içinde kaldık. Pozisyona girdik. Kaleci kurtardı. Çalışacağız, inşallah daha iyi olacak" diye konuştu.

Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçla ilgili açıklamalar yaptı

8 yıl sonra tekrar Türkiye’de görev almasının hatırlatılması üzerine Gürcü teknik direktör, "Kaos zamanında gittim, kaosta geldim. Zamanlamam çok iyi. Kendimi tebrik ediyorum. Bu ülke daha iyisini hak ediyor. Bence yaşamak ve top oynamak için inanılmaz güzel bir ülke. Güzel statlar ve atmosferler var. Büyük futbolcular gelip oynuyor. Şampiyonlar Ligi oynuyoruz. Manchester United geliyor. Yarın öbür gün belki çeyrek final olur, UEFA Kupası olur. Biz biraz daha bu olmalıyız" şeklinde konuştu.

Karagümrük Teknik Direktörü Şota Arveladze, maçla ilgili açıklamalar yaptı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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