Tuzla Belediyesi'nden '8 Mart dünya kadınlar günü'nün anlam ve önemine yakışır açılış!

Tuzla Belediyesi'den girişimci kadınlara büyük destek... Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın katılımıyla, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, kadınların iş dünyasındaki başarılarına katkıda bulunmak ve onlara yeni fırsatlar sunmak için Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi'nin açılışı yapıldı.

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Tuzla Belediyesi'nden '8 Mart dünya kadınlar günü'nün anlam ve önemine yakışır açılış!

Kadınların iş dünyasındaki başarılarına katkıda bulunmak ve kadınlara yeni fırsatlar sunmak amacıyla hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde açıldı. Açılışta konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Tuzla'mızı kadınlarımızla beraber güzel yaptık, çok daha güzel yapmak için yeni dönemde hep beraber çalışacağız” diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, İstanbul Kalkınma Ajansı aracılığıyla uygulanan, 'Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı' kapsamında finanse edilen Tuzla Belediyesi Kadın Girişimcilik Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kapılarını açtı. Açılışa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ve Tuzlalı kadınlar katıldı.

Tuzla Belediyesinden '8 Mart dünya kadınlar günü'nün anlam ve önemine yakışır açılış!

Şadi Yazıcı, “Ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılabilecek en anlamlı açılış"

Açılışta konuşan Müşerref Pervin Tuba Durgut, “Akademinin, bakanlığın ve yerel yönetimin iş birliği örneğini birlikte görüyoruz. Türkiye Yüzyılı beni son derece heyecanlandıran bir söylem. Ben Türkiye Yüzyılının kadınların omuzlarında yükseleceğine inanıyorum. Çünkü bu güzel Cumhuriyetimizi kadın erkek omuz omuza kurduk. Ve bu ülkeyi muasır medeniyetler seviyesinin önüne taşıyacak yine kadın erkek birlikte azmin, gücün beraberliği olabilir” dedi.

Başkan Şadi Yazıcı’nın eşi Dr. Fatma Yazıcı, “Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, bugün için manidar bir açılış yaptık. Kadınlarımızın iş hayatında önünü açabilmek için evlerinden dünyaya açılabilmeleri için bu merkezi çok önemsiyoruz kadınlar adına. Bir süredir de hizmet veriyor, güzel öğretiler oldu, çok güzel yollar açıldı. Bunun için çok mutluyuz. Başarılarının daim olmasını diliyoruz, kadınların her sektörde çok başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Başkan Şadi Yazıcı, “Ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılabilecek en anlamlı açılışı yaptığımıza inanıyorum. Kadın Girişimcilik Merkezimiz hayırlı olsun. Bu merkezin asıl bir amacı varsa o da kadınlarımızın üretmesi ve bu üretim sürecinde pazarlama tekniklerinin öğrenilmesi, ürünün online satış metotların geliştirilmesidir. Bu konuda üniversitelerimizle ve KOSGEB dahil olmak üzere birçok destek veren kurumlarımızla iş birliği içerisinde Tuzlalı kadınlarımızın süreci en iyi şekilde tamamladığına ve tamamlayacağına inanıyorum. 800 diye planlanan sayının bugün 814'e çıkması sevindirici. Kadınların kente katkılarını anlatırken, ‘Kanada'ya, Amerika’ya, dünyaya mal sattım’ derken gözlerindeki pırıltıyı gördüm. Tuzla’dan dünyaya, Türkiye Yüzyılına uygun şekilde dünyaya açılacağız ve hak ettiğimiz noktaya yine bir şekilde çıkacağız ama bunun kadının gücünün etkisiyle, kadının detaydaki zekasının inceliğiyle beraber bunu başaracağımıza, Türkiye Yüzyılının kadınların yüzyılı olacağına inanıyorum. Her zaman yanlarında olacağız. Geliştirerek büyüterek devam edeceğiz. Tuzla'mızı kadınlarımızla beraber güzel yaptık, çok daha güzel yapmak için yeni dönemde hep beraber çalışacağız” diye konuştu.

Tuzla Belediyesinden '8 Mart dünya kadınlar günü'nün anlam ve önemine yakışır açılış!

KADIN GİRİŞİMCİLERE TAM DESTEK

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansından alınan hibe ile gerçekleştirilen ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen Kadın Girişimcilik Merkezi Projesi (Tuzla KAGİM), Tuzla ilçesindeki girişim fikri olan kadınların girişimlerinin desteklenmesi ve geliştirilmesi yoluyla gelirlerinin, girişimcilik düzeylerinin ve istihdam edilebilirliklerinin artırılmasını hedefliyor.

Tuzla Belediyesinden '8 Mart dünya kadınlar günü'nün anlam ve önemine yakışır açılış!

ÇEŞİTLİ ALANLARDA 12 KİŞİLİK SINIF OLUŞTURULDU

Merkezde, 15-20 kişilik 12 farklı sınıf grubu oluşturuldu ve her bir grup, girişimcilik, iş fikri geliştirme, ticarileşme yol haritası, muhasebe, ürün tasarımı ve ürün geliştirme, patent ve lisans okuryazarlığı, firma GAP analizi, esnaf muafiyeti, dijital dünyada güvenlik, e-ticaret (pazaryeri üzerinden online satış) ürün fotoğrafçılığı, satış ve pazarlama, ihracat, müşteri ilişkileri, finansal bilinç ve para yönetme, kobi ve kosgeb destekleri, bilişim hukuku gibi eğitim başlıklarından seviye ve bireysel ihtiyaçlar düşünülerek toplam 64 derslik eğitim programına dahil oldu.

Tuzla Belediyesinden '8 Mart dünya kadınlar günü'nün anlam ve önemine yakışır açılış!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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