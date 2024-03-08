Kadın girişimcilere müjde! Türk Eximbank'tan yeni destek paketi yolda!

8 Mart Kadınlar Günü’nde kadın ihracatçılara destek paketi olarak Türk Eximbank tarafından yüzde 42 faiz oranı ile 3 yıla kadar vadeli 4 milyar TL, döviz kredilerinde ise avantajlı faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli toplam 200 milyon dolar tutarında kredi imkanı sunulacağı duyuruldu.

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Kadın girişimcilere müjde! Türk Eximbank'tan yeni destek paketi yolda!

Kadın ihracatçılara destek paketi 8 Mart Kadınlar Günü’nde kamuoyuna duyuruldu. Bu kapsamda TİM Kadın Girişimci Sertifikasyonuna sahip kadın ihracatçılara; Türk Eximbank tarafından yüzde 42 faiz oranı ile 3 yıla kadar vadeli 4 milyar TL, döviz kredilerinde ise avantajlı faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli toplam 200 milyon dolar tutarında kredi imkanı sunulacak.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın girişimciye destek paketini açıklandı. ‘İhracatta Kadını Destekleme Projesi’ kapsamında ilgili kriterleri sağlayan firmalara Türk Eximbank 4 milyar TL ve 200 milyon dolarlık uygun faizli kredi imkânı sunacak. İGE A.Ş de söz konusu firmalara 2,3 milyar liralık kefalet desteği sağlayacak.

Kadın girişimcilere müjde! Türk Eximbank'tan yeni destek paketi yolda!

Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney destek paketinin detayları hakkında bilgi verdi. Güney, ‘’Sürdürülebilir güçlü ekonomik büyüme için kadınların ekonomideki rolünün artırılması gerektiğine inanıyoruz. Türk Eximbank ihracat destek kuruluşu olarak tüm ihracatçıları destekliyor. Yıllardır kadın girişimcilerimize de desteklerimizi artırmak için çabalıyoruz. Kadın girişimcilerimize verilen her destek ülkemizin toplumsal ve ekonomik refahına katkıda bulunacaktır. Türk Eximbank olarak kadın girişimci ihracatçı firmalarımızı yıllardır destekliyoruz. Hem Bankamız sermayeli kredi kullandırımlarımızda hem de uluslar üstü fon kuruluşlarından temin ettiğimiz uzun vadeli ve uygun maliyetli kaynaklarda kadın girişimcilerimize ayrıcalıklı kullandırım imkânları sunuyoruz’’ ifadelerini kullandı.

"Kadın girişimcilerin ihracattaki ağırlığının artmasını istiyoruz"

Kadın Girişimci Sertifikasyon Programının kadınların ekonomiye katkılarının artması ve sürdürülebilir kalkınma açısından önemine değinen Güney “2023 yılında kadın girişimcilerimize sağlamış olduğumuz destek 400 milyar doları bulmuştu. Hayata geçirdiğimiz yeni destek paketiyle de önemli sonuçlar elde edeceğiz. Kadın girişimcilerin ihracattaki ağırlığının artmasını istiyoruz. Bu çalışma kadın girişimcilerimizin ekonomiye aktif katılımlarını destekleyecektir. Çalışma kapsamında kadın girişimci ihracatçı firmalarımıza yönelik büyük bir destek paketi oluşturduk. Türk Eximbank olarak TİM Kadın Girişimci Sertifikasyonuna sahip ihracatçı firmalarımıza, TL kredilerde yüzde 42 faiz oranı ile 3 yıla kadar vadeli 4 milyar TL, döviz kredilerinde ise avantajlı faiz oranları ile 10 yıla kadar vadeli toplam 200 milyon dolar tutarında kredi imkanı sunulacaktır. Yeni destek paketimizle birlikte 2024 yılında daha fazla kadın girişimci ihracatçımıza ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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