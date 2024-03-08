İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!

İstanbul emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmadı. Uzun süre takibe aldığı imalathaneye “Narkoçelik-5” operasyonu baskın yapıldı. Yapılan baskında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

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İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!

İstanbul’da zehir tacirlerine yönelik düzenlenen “Narkoçelik-5” operasyonunda 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Nefes kesen operasyondaki görüntüler polis kamerasına yansıdı.

İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!İstanbul emniyeti zehir tacirlerine göz açtırmadı. Uzun süre takibe aldığı imalathaneye “Narkoçelik-5” operasyonu baskın yapıldı. Yapılan baskında 4 ton 604 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Operasyondaki görüntüler emniyetin kameralarına yansıdı.

İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!

İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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