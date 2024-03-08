Kadınlar gününde öyle bir şey yaptı ki! Bakan bir daha baktı!

Düzce'de bir ev hanımı, '8 Mart Kadınlar Günü'nde farklı bir etkinlik yarattı. Yüzüne yaptığı sıradışı makyajla, sokakta yürüyerek kadına yönelik şiddete dikkat çekmek istedi...

YAYINLAMA
Google News
Kadınlar gününde öyle bir şey yaptı ki! Bakan bir daha baktı!

Düzce'de ev hanımı Emine Gülçebi Zabunoğlu, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Yüzüne yaptığı şiddet makyajıyla şehrin en işlek bölgesine giden Zabunoğlu'nu görenler dönüp bir daha baktı.

KADINLARIN YAŞADIĞI MAĞDURİYETİ YÜZÜNE YANSITTI

Düzce'de yaşayan ev hanımı Emine Gülçebi Zabunoğlu, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla İstanbul Caddesi ve Millet Bahçesi'nde sessiz gösteri düzenledi. Kadına yönelik şiddete 'dur' demek isteyen Zabunoğlu, yüzüne morluk ve yara izi görünümü veren makyaj yaptı. Boynuna da "Sessizliğin çığlıkları" ve "Kadına şiddete hayır" yazılı pankart asan Zabunoğlu'nu görünce irkilen vatandaşlar, pankarttaki yazıları okuduktan sonra o anları cep telefonları ile görüntüledi.

Kadınlar gününde öyle bir şey yaptı ki! Bakan bir daha baktı!

"KADINLAR ÖLMEYİ HAK ETMİYOR"

Son dönemlerde artan kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için harekete geçtiğini söyleyen Emine Gülçebi Zabunoğlu, "Kadınlar ölmeyi hak etmiyor. Kadınların öldürülmesi her akşam haber bültenlerinde yer alıyor. O çocukların ağlamasına, kadınların şiddete maruz kalmasına, öldürülmesine dayanamıyorum. Hiçbir anne öldürülmeyi hak etmiyor. Ben akşamları kadın cinayetleri nedeniyle haber bültenlerini izleyemiyorum. Artık bu cinayetlere bir son verilsin" dedi.

Kadınlar gününde öyle bir şey yaptı ki! Bakan bir daha baktı!

İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!

Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğluna beğeni yağdı! 40 milyonluk aracı süren minik Zayn, sınır tanımıyor!Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğluna beğeni yağdı! 40 milyonluk aracı süren minik Zayn, sınır tanımıyor!

Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!Seçil Erzan davasında son gelişme! Ünlü futbolcular mahkemede hazır bulundu!

İzmir'deki taksici olayında son gelişme! 19 yaşındaki sanık için karar açıklandı!İzmir'deki taksici olayında son gelişme! 19 yaşındaki sanık için karar açıklandı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğluna beğeni yağdı! 40 milyonluk aracı süren minik Zayn, sınır tanımıyor!
Kenan Sofuoğlu’nun 4 yaşındaki oğluna beğeni yağdı! 40 milyonluk aracı süren minik Zayn, sınır tanımıyor!
Zorlu görevi fedakarca hazır kıta bekliyor! Onlar, UMKE'nin gönüllü kahraman kadınları!
Zorlu görevi fedakarca hazır kıta bekliyor! Onlar, UMKE'nin gönüllü kahraman kadınları!
Uzmanlar merdiven altı üretime dikkat çekti! Ramazan'da tatlı krizleriniz hayatınıza mâl olmasın!
Uzmanlar merdiven altı üretime dikkat çekti! Ramazan'da tatlı krizleriniz hayatınıza mâl olmasın!
Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!
Mısır'a kaçan yazar Eylem Tok ile oğlu hakkında yeni gelişme! Kırmızı bülten talep edildi!
Son Haberler
İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Partiden kov'' talimatı mı verdi
İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Partiden kov'' talimatı mı verdi
Kadın girişimcilere müjde! Türk Eximbank'tan yeni destek paketi yolda!
Kadın girişimcilere müjde! Türk Eximbank'tan yeni destek paketi yolda!
Kadınlar gününde öyle bir şey yaptı ki! Bakan bir daha baktı!
Kadınlar gününde öyle bir şey yaptı ki! Bakan bir daha baktı!
İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!
İstanbul’da zehir tacirlerine ağır darbe! “Narkoçelik-5” operasyonu ile tonlarca uyuşturucu madde ele geçirildi!
Depremde ailesini ve bacağını kaybetti ama pes etmedi... Babasından kalan fabrikanın başına geçti...
Depremde ailesini ve bacağını kaybetti ama pes etmedi... Babasından kalan fabrikanın başına geçti...
Sarıyer’de şaşkınlık yaratan olay! Arabanın kaputunda sakladıkları silah ile rastgele ateş açtılar!
Sarıyer’de şaşkınlık yaratan olay! Arabanın kaputunda sakladıkları silah ile rastgele ateş açtılar!
Çok Okunanlar
Seçim öncesi tartışmalar bitmiyor: Cumhurbaşkanı’nın tepkisine Fatih Erbakan'dan yanıt gecikmedi…
Seçim öncesi tartışmalar bitmiyor: Cumhurbaşkanı’nın tepkisine Fatih Erbakan'dan yanıt gecikmedi…
CHP'nin Tuzla Belediye Başkan adayı açıkladığı proje ile güldürdü!
CHP'nin Tuzla Belediye Başkan adayı açıkladığı proje ile güldürdü!
Emekliye 7 destek birden! Erdoğan tek tek açıkladı
Emekliye 7 destek birden! Erdoğan tek tek açıkladı
Meteoroloji açıkladı! Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava durumu nasıl?
Meteoroloji açıkladı! Yurt genelinde hava nasıl? Cuma günü hava durumu nasıl?
İkinci el araç satışında yeni düzenleme! Zorunlu 15 günlük sigorta süresi kaldırıldı!
İkinci el araç satışında yeni düzenleme! Zorunlu 15 günlük sigorta süresi kaldırıldı!
Kadıköy'de trafikte gergin anlar! Kaza yapan İETT şoförü otobüsü sürücünün üzerine sürdü!
Kadıköy'de trafikte gergin anlar! Kaza yapan İETT şoförü otobüsü sürücünün üzerine sürdü!
Yorumlananlar
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları