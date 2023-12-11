Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler diyabetle ilgili ampütasyonu tartıştı

Türkiye’de yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15’inde diyabet görüldüğünü belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, kilo kaybı ve sık idrara çıkmanın diyabet belirtisi olabileceğini söyledi.

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Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler diyabetle ilgili ampütasyonu tartıştı

Türkiye’de yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15’inde diyabet görüldüğünü belirten Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, kilo kaybı ve sık idrara çıkmanın diyabet belirtisi olabileceğini söyledi.
Türkiye’nin dört bir yanından gelen doktorlar, diyabet hastalığı sebebiyle yapılan ampütasyonu tartıştı.

Uzuv kaybı olmadan hastalara çare arayan hekimler, Doruk Nilüfer Hastanesinde bir araya geldi. Konferans öncesi basın mensuplarının sorularını cevaplayan Doruk Nilüfer Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Türkiye’de yetişkin nüfusun yaklaşık yüzde 15’inde diyabet hastalığı var. Bu sayı da her yıl katlanarak artmaktadır. Diyabet hastalarının yüzde 20’sinde ise, hayatı boyunca en az bir kere ayak yarası oluşuyor. Ayak yarası olan hastaların da yüzde 20’sinde ampütasyon yaşanıyor. Bu parmak, ayak veya bacak ampütasyonu olabiliyor. Bugünkü toplantımızda bu sorunu tartışacağız. Hekimler olarak bu hastalık için ne yapabiliriz nasıl bir tedavi protokolü izlenmeli bu konuda bilgilerimizi paylaşacağız.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler diyabetle ilgili ampütasyonu tartıştı

Doruk Nilüfer hastanemizde diyabetik ayak konseyini ve polikliniği oluşturduk. Diyabet hastalarına daha fazla nasıl faydalı olabiliriz diye çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Buradaki en önemli şey hastalara düşüyor. Hastalara önerilerde bulunuyoruz, tedavi veriyoruz. Hastalar tedavilerine uyup önerilere dikkat ederler, hayat şartlarını buna göre değiştirirlerse bizim uygulayacağımız tedaviler daha etkili olur" dedi.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler diyabetle ilgili ampütasyonu tartıştı

Grişimsel Radyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nurullah Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hastanemizde oluşturduğumuz Diyabetik Ayak Konseyimiz radyoloji, dahiliye, enfeksiyon hastalıkları, kalp damar cerrahisi, plastik cerrahi ve dermatolojiden oluşuyor. Komisyonda diyabet hastası olan her hastayı münazara ediyoruz. Hastanın durumuna göre tedavi düzenliyoruz. Diyabet hastalarının birçok sıkıntısı oluyor. Bunların hepsini beraber değerlendirip en doğru tedaviyi bulmaya çalışıyoruz. Hastalarımız buraya başvurduklarında tek tek poliklinikleri dolaşmadan bütün sorunu çözebiliyoruz."

Türkiye’nin dört bir yanından gelen hekimler diyabetle ilgili ampütasyonu tartıştı

"Sık idrara çıkma, kilo kaybı diyabetin habercisi olabilir"

Diyabet hastalarının, en çok kilo kaybı ve sık idrara çıkma şikayeti ile başvurduklarını belirten Doç. Dr. Nurullah Doğan, "Genetik faktörlerin dışında, hazır gıdaların tüketimi, stresli hayat ve sağlıksız şartlarda sebebiyle diyabet hastalığı hızlı bir şekilde artmakta. Eğer spor yapıp beslenmemize dikkat edersek bu hastalıktan mümkün olduğu kadar uzak durabiliriz" diye konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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