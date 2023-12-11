Netanyahu'nun oğlundan küstah provokasyon! PKK fedayiliği yaptı!

Terör devleti İsrail'in soykırım saldırılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan öncülüğünde Türkiye'nin üst perdeden tepki göstermesi, Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'yu rahatsız etti. PKK'nın sözcülüğüne soyunan Netanyahu, örgütün paçavrasını paylaşıp 'özgürlük' naraları attı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 700'ü çocuk, 5 bin 150'si kadın olmak üzere 17 bin 700 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

Batılı ülkelerin başını çektiği dünya ise İsrail'in soykırım saldırılarını görmezden gelip, tetikçi medyası ile de işgalcileri aklamaya çalışıyor.

Erdoğan, Netanyahu'ya ayarı verdi, Gazze Kasabı'nın oğlu rahatsız oldu

Türkiye, terör devleti İsrail'in soykırımlarını her platformda dünyaya duyuruyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde icra edilen Kabine Toplantısı sonrasında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Gazze'de yaşanan katliama değinmişti.

Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan Erdoğan, "İsrail, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Filistin coğrafyasında uyguladığı her zulmün hesabını verecektir. Bundan kaçış yok, Netanyahu nereye kaçar bilemiyorum." demişti. İşgalcileri açık dille uyaran Erdoğan, "İsrail gerçek bir orduyla karşı karşıya geldiğinde paramparça olacaktır. İsrail yönetimini böyle bir acı akıbetle karşı karşıya gelmeden aklını başına toplaması için uyarıyorum." diye konuşmuştu.Erdoğan'ın açıklamaları İsrail'de büyük rahatsızlık uyandırdı.

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Netanyahu'nun oğlu haddini aştı

Yaşananlar sonrasında İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Instagram hesabından terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunup, örgütün paçavrasını "Free Kurdistan" diyerek paylaştı.

Kaynak: Yeni Şafak

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