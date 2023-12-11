İsrail'in Gazze'ye uyguladığı insanlık dışı saldırılarla on binlerce kişiyi kadın, çocuk, yaşlı demeden katletmesine tepkiler sürerken bu tepkilere küstahça karşılık vererek Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu'ya tepkiler çığ gibi büyürken, okuyucular tarafından Yair Netanyahu kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor, nereli? diye araştırma yapıyor. İşte İsrail Başbakanı Yair Netanyahu hakkında bilgiler.

YAİR NETANYAHU KİMDİR?

Yair Netanyahu 26 Temmuz 1991 yılında Benjamin ve Sara Netanyahu'nun oğlu olarak doğdu. IDF Sözcüsü Biriminde görev yaptı.Ocak 2018'de Yair Netanyahu'nun Tel Aviv striptiz kulübüne yaptığı ziyaretin kaydı sızdırılmasıyla bir skandal patlak verdi. Kasette Yair'in striptizciler ile tartıştığı ve babası tarafından imzalanan tartışmalı bir gaz anlaşmasına atıfta bulunduğu kaydedildi. Kaseti kaydettiği iddia edilen şoförüne karşı 272.000 dolarlık dava açtı.