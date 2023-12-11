Biri dini diğeri resmi 2 eşiyle çete kurup hırsızlık yapan adam yakayı ele verdi!

Biri resmi diğeri dini nikahlı 2 eşi olduğu öğrenilen çete liderinin 2 eşi ve kuzeni ile birlikte hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

YAYINLAMA
Google News
Biri dini diğeri resmi 2 eşiyle çete kurup hırsızlık yapan adam yakayı ele verdi!

Bursa’da girdikleri evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan çete, Bursa polisinin nefes kesen takibi sonucu yakalandı.

Biri resmi diğeri dini nikahlı 2 eşi olduğu öğrenilen çete liderinin 2 eşi ve kuzeni ile birlikte hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Biri dini diğeri resmi 2 eşiyle çete kurup hırsızlık yapan adam yakayı ele verdi!

2 eşli çete reisi ev ev gezip ailece hırsızlık yaptı

Edinilen bilgiye göre, Merkez, Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi’nde ki bir apartmanın önüne lüks bir otomobille gelen Orhan T., (28) yanında bulunan resmi nikahlı eşi Sıla T. (19), dini nikahlı eşi Burcu Ç. (26) ve kuzeni olduğu öğrenilen Murat T., (28)'yi bırakıp devam etti. Yüzlerini güvenlik kamerasından gizleyip siteye giren 3 şüpheli, girdikleri evden 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalıp taksiye binerek olay yerinden ayrıldı.

Biri dini diğeri resmi 2 eşiyle çete kurup hırsızlık yapan adam yakayı ele verdi!

İhbar üzerine düğmeye basan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet başsavcılığının koordinesinde teknik takip başlattı. Yüzlerce kamera görüntüsü izlenirken, lüks otomobille hırsızlık sonrası Ankara ve Osmaniye’ye gittiği belirlenen çete üyelerine operasyon düzenlendi. Ekipler, Orhan T. ve iki eşi Sıla T. ve Burcu Ç.’yi Ankara’da lüks bir dairede yakalarken kuzen Murat T. ise Osmaniye’de polis ekiplerince gözaltına alındı. Kayıplara karışan bir kadın şüphelinin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Biri dini diğeri resmi 2 eşiyle çete kurup hırsızlık yapan adam yakayı ele verdi!

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Öte yandan, hırsızlık çetesinin daireye girdiği ve yüzlerini gizlemeye çalıştığı anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı olduCHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu

Netanyahu'nun oğlundan küstah provokasyon! PKK fedayiliği yaptı!Netanyahu'nun oğlundan küstah provokasyon! PKK fedayiliği yaptı!

Garanti Koza'dan iflas açıklaması! Esenyurt'taki dev projesinin tamamı icradan satılacak!Garanti Koza'dan iflas açıklaması! Esenyurt'taki dev projesinin tamamı icradan satılacak!

MasterChef Kim elendi? MasterChef kim gitti? Masterchef All Star'da elenen isim belli oldu! İşte elenen isim!MasterChef Kim elendi? MasterChef kim gitti? Masterchef All Star'da elenen isim belli oldu! İşte elenen isim!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Cadde ortasında durup uykuya dalan sürücüye ceza kesildi!
Cadde ortasında durup uykuya dalan sürücüye ceza kesildi!
Eylül Öztürk, sosyal medyada aylık kazancını açıkladı!
Eylül Öztürk, sosyal medyada aylık kazancını açıkladı!
Kısa bir süre önce eşinden ayrılan adam, kendini yaktı!
Kısa bir süre önce eşinden ayrılan adam, kendini yaktı!
Deva Partisi lideri Babacan’ın annesi ebediyete uğurlandı
Deva Partisi lideri Babacan’ın annesi ebediyete uğurlandı
Son Haberler
''HEDEP'' Yargıtay kararın ardından ismini değiştirerek ''DEM'' yaptı
''HEDEP'' Yargıtay kararın ardından ismini değiştirerek ''DEM'' yaptı
Bakan Güler resti çekti! S-400'lerin neye yarayacağını görecekler
Bakan Güler resti çekti! S-400'lerin neye yarayacağını görecekler
Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!
Uludağ'da belgeselleri aratmayacak görüntüler kaydedildi!
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu
Bakan yerli kaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon, 4951 kişi yakalandı
Bakan yerli kaya duyurdu! 81 ilde dev operasyon, 4951 kişi yakalandı
Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Çok Okunanlar
Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Bu gün hava durumu nasıl olacak, Kar ve yağmur var mı? 11 Aralık Pazartesi tüm ülke geneli hava durumu
Kısa bir süre önce eşinden ayrılan adam, kendini yaktı!
Kısa bir süre önce eşinden ayrılan adam, kendini yaktı!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!
Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Bir kadın vahşeti daha! Eski eşi tarafından boğazı kesilerek öldürüldü!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'dan Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı trafik kazası ile ilgili açıklama!
Zonguldak'ta Heyelanda toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmaya çalışırken gelen 2. heyelanın altında kalan 18 kişi kurtarıldı
Zonguldak'ta Heyelanda toprak altında kalan 2 kişiyi kurtarmaya çalışırken gelen 2. heyelanın altında kalan 18 kişi kurtarıldı
Yorumlananlar
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Çocuğu sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan baba ağla ağlaya konuştu: “Çocuğumun vücudunda et kalmamış, yemişler"
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?
Polis olmak isteyenlere müjdeli haber! 10 bin polis alımı yapılacak, Polis alımı ne zaman yapılacak, şartları neler?