CHP Pendik siyasetin önemli ismi Yakup Yeter Pendik Belediye Başkan aday adayı oldu

Pendik'te bir Restoranda kahvaltı programı ile basın mensupları ile bir araya gelen Yakup Yeter, basın mensuplarına aday adaylığı ile ilgili bilgiler aktararak soruları yanıtladı.

Pendik'te "Yeni Bir Dönem" sloganıyla CHP'den Pendik Belediye Başkan Aday Adayı olan Yakup Yeter Pendik Yerel Basın Mensupları ile bir araya geldi. 30 yıllık hasreti sonlandırmak için Pendik Belediye Başkanı olduğunu söyleyen Yeter, halkın artık mevcut yönetimden bıktığını yeni bir dönem başlatmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Açıklamalarında Pendik'te son 30 senede klasik belediye işlerinin sanki projeymiş gibi lanse edildiği ve elle tutulur büyük bir proje olmadığını belirtti. Halkın artık bu vaadlere tok olduğunu ve yenilik beklediğini bu konuda da CHP de başarılı aday adayları olduğunu ve aday kim olursa olsun parti olarak başarıya kenetlendiklerini, kendisinin de bu konuda başarılı olacağına inandığını söyledi.

YOKLUĞUN YOKSULLUĞUN EKMEĞIN NE OLDUĞUNU BILIRIM

CHP'den Pendik Belediye Başkan Aday Adayı olan Yakup Yeter 1964'te Erzurum'da doğduğunu ilk ve orta öğretimden sonra Pendik'e geldiğini geri kalan eğitimini ve yaşamını 45 yıldır Pendik'te olduğunu söyledi. Pendik'te tüm mahalleleri gezdiğini sorunlara hakim olduğunu söyledi. 1987'den beri SHP ve CHP de siyaset yapan Yeter, 2009 yılında CHP’de Esnaf Komisyonu Başkanlığı görevine başlamış. 2014 Yerel Seçimlerinde Pendik Belediye Meclis Üyesi olmuştur. 2015 yılında CHP İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevine başlamıştır. 2019 yerel seçimlerinde yeniden belediye meclis üyesi seçilmiştir.

Toplantının sonrasında Yakup Yeter, Ekrem İmamoğlu ile ilgili sorulan soru üzerine,

"Ekrem İmamoğlu'nun özel bir adayı yoktur, kim 1 oy fazla alacaksa adayı odur. Bunların araştırmasını yapıyordur mutlaka desteği fazla oy alacak aday olacaktır." diye fikir belirtti.

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YETER: "PENDİK'TE RANT VAR"

Yeter: "Ahmet Bey, Parsel Parsel Satıyor, Hiç Acımıyor. 450Milyon TL , Bütçenin %60'ı kadar bir bütçe buradan.

Ak Parti seçmenini kapı kapı gezeceğim anlatacağım kalplerine gireceğim, insanlar artık bu yönetimden bıktı. Yapılmayan ve yapılmayacak projeleri kitapçıklara koyup halkı kandırıp oy alma dönemi bitecek. Ben 5 yılda bitiremeyeceğim projeyi kitapçıklara koymayacağım halkı kandırmayacağım" dedi.

YETER: "PENDİK ÇARŞI VE MERKEZİ CAZİBE ALANI OLACAK"

Yeter: "Pendik'te merkezde ne var, sahilde ne var. Pendik'te neler yapacağız proje proje anlatacağım ama merkezi sahili çarşıyı canlandıracağız. Tuzla'da Kartal'da Maltepe'de Kadıköy'de sahil merkez canlı Pendik ise akşamları ölü şehir, ailenin gidip oturacağı yiyeceği içeceği bir yer yok. Biz Pendik'te ki üst mahallelerin merkeze gelip güzel zaman geçireceği bir yere çevireceğiz, Kadıköy'e gitmeden o canlılığı Pendik Çarşı'da yaşayacaklar" dedi.

İlçedeki temel sorunlardan kentsel dönüşüme, trafik ve çevre sorunlarına hakim olduğunu belirten CHP Pendik Belediye Başkan Aday Adayı Yakup Yeter aday olması halinde projeleri ve çözüm önerileri ile yeniden basının karşısına çıkacağını belirtti ve "Pendik'i hep birlikte yöneteceğiz" dedi.