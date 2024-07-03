Türkiye'ye dünya sırlamasında müjde! EURO 2024 çeyrek finale yükselerek birçok ülkeyi geride bıraktı

Türkiye Almanya'da devam eden EURO 2024 finallerinde arka arkaya aldığı başarılı sonuçlarına en son 16 tur maçında Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmesi ile dünya sıralamasında önemli bir başarı elde ederek sıralamada bir çok ülkeyi geride bıraktı.

TÜRKİYE BİR ÇOK DEV ÜLKEYİ GERİDE BIRAKTI

Avusturya'yı mağlup ederek EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye'ye müjde geldi. Türkiye, EURO 2024'te dört Avrupa maçından aldığı üç galibiyetin ve aynı zamanda çeyrek finale katılmasının arından dünya sıralamasında 40. sıradan 26. sıraya yükseldi.

40. SIRADAN 26 SIRAYA YÜKSELDİ

Gürcistan maçından 12 puan alan Türkiye, Çekya galibiyetinden de 17 puan elde etti. Portekiz mağlubiyetinin ardından 10 puan eksilirken, Avusturya karşılaşmasından sonra millîler 20 puan daha aldı ve böylelikle EURO 2024'te çeyrek finale kadar 39 puan elde etti.

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