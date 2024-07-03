UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma açtı! Merih Demiral ceza alır mı, Hollanda maçında oynayabilecek mi?

Almanya'da oynanan EURO 2024 finallerinde Leipzig'te oynanan son 16 tur maçında Türkiye'nin 2-1 kazandığı maçta, milli takımımızın iki golünü atan Merih Demiral'ın gol sevinçlerini bozkurt işareti yaparak kutlamasından sonra UEFA tarafından ırkçı bir eylem olarak nitelendirerek Merih Demiral, hakkında soruşturma açtığını duyurması üzerine spor severler Merih Demiral ceza alır mı, Hollanda maçında oynayabilecek mi? diye merak edip araştırmaya başladılar. İşte olabilecek yaptırımlar.

MERİH DEMİRAL CEZA ALIR MI, HOLLANDA MAÇINDA OYNAYABİLECEK Mİ?

UEFA'nın spor müsabakalarında siyasi ve ırkçı hareket, söylem ve eylemlerde bulunması konusunda oldukça titiz davranarak bu güne kadar çeşitli milli takım, kulüp ve sporculara ceza verdiği biliniyor.

UEFA Türkiye'nin daha önce bir milli maçta asker selamı vermesinden sonra milli takım hakkında soruşturma açılmış disipline sevk edildikten sonra para cezası ile cezalandırmıştı.

Spor yorumcuları ve hukukçular, Merih Demiral'ın yapmış olduğu bozkurt işaretinin ırkçı bir söylem veya işaret olmadığını belirterek Merih Demiral'ında maç cezası almasının söz konusu olmayacağı, para cezası alabileceği bu nedenle 8 Haziranda oynanacak Hollanda maçında takımda yerini alabileceği yönünde görüş beyan ettiler.