Türkiye'nin zaferini hazmedemediler: UEFA, maçta bozkurt işareti yaptığı için Merih Demiral'ın disipline sevk edildiğini duyurdu

Son dakika haberleri. UEFA, EURO 2024 finalleri son 16 tur Avusturya ,Türkiye maçın ardından Merih'in yaptığı el işareti nedeniyle disipline sevk edildiğini duyurdu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Avusturya ile Türkiye arasında 2 Temmuz 2024 tarihinde Almanya'nın Leipzig kentinde oynanan 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Son 16 Turu maçıyla ilgili olarak, Türkiye Futbol Federasyonu oyuncusu Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır."

MERİH DEMİRAL GOL SEVİNÇLERİNİ BÖYLE KYLAMIŞTI

Milli futbolcu Merih Demiral'ın, Avusturya maçında attığı gollerden sonra yaptığı bozkurt işareti dikkatlerden kaçmazken yıldız futbolcu konuyla ilgili maç sonu bir açıklama yaptı. Demiral "Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.

"TÜRK OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM"

Milli futbolcu Merih Demiral, Avusturya maçında attığı gollerden sonra yaptığı sevinç için, "Türk olmaktan gurur duyuyorum, bunu her seferinde de belirtiyorum. O yüzden gol sevincini de öyle yaptım. İnşallah yapmaya devam ederiz. Herhangi bir mesaj yok, sadece ne kadar gururlu ve mutlu olduğumu göstermek istedim" dedi.