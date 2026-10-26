Pendik'te kıyasıya mücadele eşitlikle bitti: Orfa Yapı Pendikspor 2-2 Metro Kayserispor

Temsilcimiz Orfa Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 12. Haftasında, lider Metro Holding Kayserispor’u ağırladı. Pendik Belediye Stadyumu’nda oynanan ve 4 gol, 3 penaltı, 1 kırmızı kartla nefes kesen mücadele, her iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkan Kırmızı-beyazlılar, 90 dakika boyunca sahada sergilediği inanılmaz direnç, mücadele gücü yüksek hırslı futboluyla spor kamuoyunun takdirini topladı.

4 Gol, 3 Penaltı ve 1 Kırmızı Kartla Nefes Kesen Bir Mücadele Oldu

Temsilcimiz Orfa Yapı Pendikspor, Trendyol 1. Lig’in 12. Haftasında, lider Metro Holding Kayserispor’u ağırladı. 25 Ekim Pazar günü, Pendik Belediye Stadyumu’nda oynanan ve 4 gol, 3 penaltı, 1 kırmızı kartla nefes kesen karşılaşma, her iki takımın karşılıklı golleriyle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Murat Şahin Farkı, İlk Maçta Kendini Gösterdi

Teknik Direktör Murat Şahin yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkan temsilcimiz Pendikspor, sahada sergilenen olumlu futbol, lidere kafa tutan mücadeleci, hırslı ve yüksek tempolu oyun anlayışıyla taraftarlarından ve spor kamuoyundan geçer not aldı.

Gol Düellosunda Perdeyi Clarke-Harris Açtı

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Maça oldukça arzulu başlayan Pendikspor, 28. dakikada Jonson Clarke-Harris’in penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçti. Bir golü de faul gerekçesiyle sayılmayan Pendikspor, bu golle 1-0 önde tamamladı.

Temsilcimiz Pendikspor, 55. dakikada Taha Emre İnce’nin direkt kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Bu pozisyonun hemen ardından Kayserispor’lu Benhur Keser, attığı penaltı golüyle skora 1-1’lik eşitlik getirdi. Eksik rakibi karşısında baskısını artıran konuk ekip Kayserispor, 90+1. dakikada Daniel Moreno’nun golüyle 2-1 öne geçti.

Pendikspor, 90+6. dakikada kazandığı penaltıyı Muhammed Kiprit ile gole çevirerek skoru 2-2’ye getirdi ve atılan 4 gol, 3 penaltı ve gösterilen 1 kırmızı kartla son saniyesine kadar nefes nefese takip edilen maç 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı.

Hem Önemli Bir 1 Puanın Sahibi Oldular, Hem De Moral Motivasyon Olarak Kendilerine Geldiler

Ligde lider konumunda bulunan güçlü rakibi Kayserispor karşısında 1 kişi eksik kalmasına rağmen, mücadeleci ve tempolu oyununu terinin son damlasına kadar sahaya tam olarak yansıtan temsilcimiz Pendikspor, hem son derece önemli bir 1 puanın sahibi oldu, hem de moral, motivasyon olarak kendine gelerek istediklerinde neler yapabileceklerini taraftarlarına gösterdiler.

Nefes kesen bu önemli karşılaşmayı tribünden takip edenler arasında eski başbakan Binali Yıldırım, Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Ahmet Cin ve Orfa Yapı Pendikspor Başkanı Aytaç Odabaş da vardı.

Bu sonuçla puanını 11’e yükselten temsilcimiz Orfa Yapı Pendikspor, gelecek hafta deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.