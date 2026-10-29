Aykut Kocaman Fenerbahçe'yle anlaştı mı? Tek bir şartı var...

Aykut Kocaman Fenerbahçe'ye m i geliyor? Tek bir şartı var...

Fenerbahçe'de İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları sürerken Aykut Kocaman'ın adı yeniden gündeme geldi. Bazı yöneticilerin deneyimli teknik adamı önerdiği belirtilirken, Kocaman'ın sarı-lacivertli kulübe dönmek için dikkat çeken bir şart sunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe yönetimi, yeni teknik direktör için adayları değerlendirmeye devam ediyor. Yönetim içerisinde yabancı teknik direktör tercihinden yana olan isimler bulunsa da bazı yöneticilerin Aykut Kocaman'ın göreve getirilmesini istediği belirtildi.

"OĞUZ ÇETİN YOKSA GELİRİM"

Kocaman'ın Fenerbahçe'ye dönüş ihtimaliyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Deneyimli teknik adamın, kendisine yapılan öneriler üzerine "Oğuz Çetin yoksa gelirim" yanıtını verdiği öne sürüldü. Kocaman'ın bu sözleri söylediğine ilişkin kulüpten veya deneyimli teknik adamdan resmi bir açıklama yapılmadı.

DAHA ÖNCE DE ADI GÜNDEME GELMİŞTİ

Aykut Kocaman'ın ismi, Fenerbahçe'de daha önce yaşanan teknik direktör değişikliği sürecinde de gündeme gelmişti. Aziz Yıldırım'ın başkan seçilmesinin ardından Kocaman ile anlaşma sağlandığı belirtilmiş ancak takımın başına İsmail Kartal getirilmişti. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün kim olacağı merak edilirken Kocaman'ın yeniden adaylar arasında anılması dikkat çekti.

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