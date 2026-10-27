Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki olay görüntülere dünya basınından ağır eleştiri: "Utanç verici sahne, Vahşi Batı sahneleri"

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. Victor Osimhen'in attığı iki golle galibiyete ulaşan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisiyle arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı. Ancak karşılaşmanın ardından futbolcular arasında yaşanan kavga, derbinin önüne geçti. İki takım oyuncularının birbirine girdiği ve polis ekiplerinin müdahale ettiği olaylar, Avrupa ve dünya basınında geniş yer buldu.