Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki olay görüntülere dünya basınından ağır eleştiri: "Utanç verici sahne, Vahşi Batı sahneleri"
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Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbi, maç sonunda çıkan kavgayla dünya basınının dikkatini çekti. İngiliz basını yaşananları "Kaosa dönüştü" sözleriyle aktarırken İspanyol Sport gazetesi "Utanç verici sahne", İtalyan basını ise "Vahşi Batı sahneleri" ifadelerini kullandı. Yabancı basında derbinin sonucundan çok bitiş düdüğünün ardından yaşanan olaylar öne çıktı.