Fenerbahçe'de İsmail Kartal devri bitti: Yeni teknik direktör kim olacak?

Fenerbahçe, Süper Lig’in 9’uncu haftasındaki derbi maçta deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Bu sonucun ardından teknik direktör İsmail Kartal, istifa etme kararı aldı.

Futbol komitesi konuyu kendi arasında görüştükten sonra, Başkan Aziz Yıldırım ve futbol şube sorumlusu Cihan Kamer, Samandıra Can Bartu Tesisleri’ne giderek teknik direktör İsmail Kartal ile görüştü.

Yapılan görüşmenin ardından Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal'la karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal, görevinden ayrılma kararını yönetimimizle paylaşmış ve yapılan görüşmeler neticesinde bu karar karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesinde değerlendirilmişti.

Kulübümüze verdiği emek, gösterdiği özveri ve Fenerbahçe'ye olan bağlılığı için İsmail Kartal'a teşekkür ediyoruz.

Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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DAHA ÖNCE İSTİFASI KABUL EDİLMEMİŞTİ

Özellikle Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-1 kaybedilen maçın ardından İsmail Kartal, eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından İsmail Kartal görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Deneyimli teknik adamın açıklamalarının ardından Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım istifayı kabul etmemiş ve İsmail Kartal görevine devam etmişti.

BU SEZON 18 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe'de 18 Haziran'da dördüncü kez teknik direktörlüğe getirilen İsmail Kartal, bu dönemde 18 maçta takımının başında yer aldı.

Tecrübeli çalıştırıcı, 9'u UEFA Şampiyonlar Ligi, 9'u da Trendyol Süper Lig olmak üzere çıktığı 18 müsabakada 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

65 yaşındaki çalıştırıcı 18 maçlık bu süre zarfında 1.78'lik puan ortalaması yakaladı.

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