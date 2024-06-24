Türkiye gruptan nasıl çıkar? Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma senaryoları

EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Türkiye, Portekiz'e 3-0 yenildi. Bu sonuçla birlikte, Türkiye'nin gruptan ayrılma olasılığı ve durumu açıklandı.

Türkiye'nin EURO 2024'te gruptan çıkma senaryoları

Portekiz 6 puanla (iki galibiyet ve 5-1 gol averajı) ve Türkiye 3 puanla (bir galibiyet ve bir mağlubiyet, 3-4 gol averajı).

Çek Cumhuriyeti 1 puan aldı (bir beraberlik, bir mağlubiyet, 2-3 gol averajı) ve Gürcistan 1 puan aldı (bir beraberlik, bir mağlubiyet, 2-4 gol averajı). Portekiz'e yenildiği için Türkiye'nin grup lideri olarak çıkma şansı kalmadı. Bununla birlikte, gruptan ikinci sırada çıkma olasılığı hala yüksek. Bu senaryolar:

Türkiye - Çek Cumhuriyeti - Portekiz - Gürcistan Son Maçlar: Türkiye'nin Galibiyet Durumu:

Türkiye, Çek Cumhuriyeti'ni yenerse puanını 6'ya çıkarır ve grup ikincisi olma şansını önemli ölçüde artırır.

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Türkiye, Portekiz'in Gürcistan karşısında kazanması veya berabere kalması durumunda son 16 turuna çıkar ve ikinci sırada yer alır.

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Türkiye, Portekiz'in Gürcistan'a yenilmesi durumunda bile averajla ikinci sırada kalabilir.

Çek Cumhuriyeti ile berabere kalırsa, Türkiye puanını 4'e çıkarır.

Gürcistan'ın galibiyeti durumunda Türkiye'nin averajı belirleyici olur.

Çek Cumhuriyeti'ne yenilirse Türkiye, puanını artırma şansını kaybeder ve sadece 3 puanda kalır.

Bu durumda gruptan çıkma olasılığı son derece düşüktür. Gürcistan'ın Portekiz'i yenmesi veya berabere kalması durumunda üçüncü olup en iyi dört üçüncü arasına girmesi mümkündür, ancak bu durumda da averaj önemli olacaktır.