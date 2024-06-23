Emekli kök maaşa zam var mı? Kök maaş ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı? Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte, temmuz zammı altı aylık enflasyon farkına bağlı olarak belirlenecek. Emekliler şimdiden beş aylık enflasyona göre yüzde 22,72'lik bir zam aldı. TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına odaklanmak şimdi tüm dikkati çekiyor.

Emekli maaşlarına zam yapılacak mı?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram, konuyla ilgili merak edilenleri milliyet.com.tr ile paylaştı.

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Son yıllarda, kök maaş konusu tartışılmaya başlandı. Yapılan artışlar, kök maaş üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu için kafa karışıklığı yarattı.

Devlet, yatırılan prime göre bir maaş hesaplıyor ve eğer düşük sigorta primi yatırdıysanız maaşınız muhtemelen en düşük emekli maaşı skalasında yer alacak.

Emekliler, kök maaşları hakkında bilgi edinebilir. E-Devlet'e giriş yapıp sigorta sistemini kullanarak asıl maaşlarını öğrenebilirler. Asıl prime esas ücret kök maaştır. Oranlar prime esas ücret üzerinden hesaplanır. Sene sonunda yüzde 25'lik bir zam yapılacaksa prime esas kazanç üzerinden ödenecektir.

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Eğer kök maaşınız 8 bin TL ve tahmini 6 aylık enflasyon farkının yüzde 25 olduğunu düşünürsek, en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL'ye kadar hiçbir artışın yapılmaması durumunda oransal zamdan yararlanamayacağınız anlamına gelir. Sizin maaşınız 10 bin TL'ye ulaşacak.

8 bin TL'nin %25'i 2 bin TL'dir. Tüm bunlara ek olarak on bin lira ediyor. En düşük emekli maaşı 15 bin TL olursa ve kök maaşınız 8 bin TL olursa, maaşınız 10 bin TL olur. Bununla birlikte, devlet sizin maaşınızı 15 bin TL'ye yükseltecek.