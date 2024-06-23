Özgür Demirtaş tepki gösterdi! Garsonların bahşişlerinden vergi alınmasına tepki

Ekonomi Profesörü Özgür Demirtaş, Twitter'da yaptığı bir paylaşımda garsonların bahşişlerinden vergi alınması fikrine sert bir şekilde karşı çıktı. Demirtaş, bunun tamamen yanlış bir fikir olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin bu noktaya düşmemesi gerektiğini söyledi.

Demirtaş, hükümetin ve siyasetçilerin itibarlarını korumaları gerektiğini belirterek Ekonomi Bakanlığı'na çağrıda bulundu. Demirtaş, garsonların bahşişlerinden vergi alınması fikrinin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti ve bu uygulamanın alt gelir grubundaki çalışanları olumsuz etkileyeceğini vurguladı.

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Bu açıklamanın ardından gönderilen tweet kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Demirtaş'ın paylaşımına çeşitli kullanıcılar da destek verdi.

Kullanıcılardan İbrahim Dulkadiroğlu, bayram harçlıklarının da araştırılması gerektiğini söyledi. Bahşişlerin elden verildiğini belirten başka bir kullanıcı olan Arif Coşkun, bu paranın nasıl vergilendirileceğini sordu. Çiçek Sekban Balbay, tabanın ülkeyi sırtlaması gibi bir ekonomi yönetiminin kabul edilemez olduğunu söyledi. Orhan Yaşar, Türkiye'nin artık bahşişlerden bile vergi almaya çalıştığını belirterek, ülkenin durumunu düşündürdü.

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Bu konuşma, hükümetin vergi politikalarını ve politikalarını yeniden gözden geçirmesi gerektiğini bir kez daha ortaya çıkardı. Garson ve düşük gelirli çalışanların ekonomik yüklerini hafifletmek için daha adil ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesi gerektiği açıktır.