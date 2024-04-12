Türk futboldunda tarihi karar! Yabancı hakem uygulaması başlıyor…

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig’in 32. haftasıyla beraber yabancı hakem uygulamasıyı başlıyor. Buna göre kritik maçlarda VAR’a yabancı hakem atamacı yapılacak.

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TFF’DEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili 12 Nisan Cuma günü TFF’den açıklama geldi. İşte o merak edilen açıklama;

“Türkiye Futbol Federasyonu'nun UEFA ve Avrupa'nın 5 ülke federasyonu ile görüşmeleri sonucunda, Süper Lig'in 32. haftasından lig sonuna kadar haftanın kritik maçlarında yabancı Video Yardımcı Hakemi (VAR) görevlendirilecek.

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TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan; İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz futbol federasyonlarına yapılan Video Yardımcı Hakemi (VAR) talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı Video Yardımcı Hakeminin (VAR) görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle; Video Yardımcı Hakemin (VAR) yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.”

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