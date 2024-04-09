Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay Süper Kupa göndermesi ''Seninle bir dakika bir ömürlük hatıra'' Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Kahramanmaraş'ta oynanması gereken süper kupa final maçının 1. dakikasında Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinden sonra, Galatasaray kulübünden o güne özel Tişörtteki "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.