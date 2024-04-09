Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay Süper Kupa göndermesi ''Seninle bir dakika bir ömürlük hatıra''

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.
Müsabakada Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlubiyetine karar verilmesi beklenirken Galatasaray, Süper Kupa tişörtlerini satışa sundu.
Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.
? Fonda, “Seninle bir dakika” çalıyor! ?— GSStore (@GSStore) April 9, 2024
Şarkıya eşlik etmek isteyenler için T-Shirtler şimdi https://t.co/IfM50EvBGU’da! ??
? https://t.co/U782Dh4oZE pic.twitter.com/YriFR9fII3
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