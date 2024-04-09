Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay Süper Kupa göndermesi ''Seninle bir dakika bir ömürlük hatıra''

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Kahramanmaraş'ta oynanması gereken süper kupa final maçının 1. dakikasında Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesinden sonra, Galatasaray kulübünden o güne özel Tişörtteki "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye olay Süper Kupa göndermesi ''Seninle bir dakika bir ömürlük hatıra''

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa maçı, Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.

Müsabakada Fenerbahçe'nin 3-0 hükmen mağlubiyetine karar verilmesi beklenirken Galatasaray, Süper Kupa tişörtlerini satışa sundu.

Galatasaray'dan konuyla ilgili yapılan paylaşımda "Seninle bir dakika" mesajı dikkat çekti.

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