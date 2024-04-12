Fenerbahçe, Yunanistan’da zoru başardı: Tur İstanbul’a kaldı…

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Olympiakos ile karşılaştı. Deplasmanda karşı karşıya gelen maçta, sahadan mağlup ayrılsa da Fenerbahçe umutlandı. Rövanş maçı haftaya İstanbul’da oynanacak.

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Fenerbahçe, Yunanistan’da zoru başardı: Tur İstanbul’a kaldı…

Olympiakos - Fenerbahçe maçı, dün akşam oynandı. Maça iyi başlayan taraf temsilcimiz oldu. Ancak bireysel hata ile 8. dakikada kalesinde golü gördü. Golün ardından maça bir türlü adapte olamayan sarı lacivertli ekip, ilk yarı bitmeden ikinci golü kalesinde gördü.

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İKİNCİ YARI FARK 3’E ÇIKTI

İkinci yarıda da oyuna ortak olamayan Fenerbahçe, üst üste katalarla kalesinde pozisyon verdi. 51. dakikada defansın hatasını Livakovic önledi. Fakat 6 dakika sonra yapılan hatada Chiquinho, skoru 3-0’a getirdi.

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60’TAN SONRA FENERBAHÇE KENDİNİ GÖSTERDİ

Türk futbolseverler skorun şokunu yaşarken İsmail Kartal; İsmail Yüksek ve Fred’i oyuna attı. Yaptığı değişkilikler sarı lacivertli ekibin daha baskın oynamasını sağladı. Dakika 67’de Tadic’in penaltı golüyle fark 1’e indi.

Dakika 70’ten sonra baskısını çoğaltan Fenerbahçe, 74’te İrfan Can Kahveci’yle bir gol daha buldu. 3-0 geriye düştüğü maçta skoru 3-2’ye getirdi. Maç bu skorla tamamlandı ve tur şansı Kadıköy’e kaldı.

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