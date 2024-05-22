Tuğba Özay'dan skandal yorum! Türkiye'de Milli yas ilan edilen, İran devlet adamları için bakın ne dedi?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edilmesine skandal bir tepki gösteren Tuğba Özay: "Bunlar için yas tutmak? Ateşleri bol olsun!" diyerek bir yorum paylaştı.

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Tuğba Özay'dan skandal yorum! Türkiye'de Milli yas ilan edilen, İran devlet adamları için bakın ne dedi?

Manken Tuğba Özay, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopter kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle Türkiye'de 1 günlük milli yas ilan edilmesine skandal bir tepki gösterdi.İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin içinde bulunduğu helikopter, kaza kırıma uğradı ve dağlık bir alana düştü.

Tuğba Özay'dan skandal yorum! Türkiye'de Milli yas ilan edilen devlet adamları için bakın ne dedi?

Yaşanan kazada, başta İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi olmak üzere aynı helikopterde bulunan Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al Haşim de hayatını kaybetti.

Tuğba Özay'dan skandal yorum! Türkiye'de Milli yas ilan edilen devlet adamları için bakın ne dedi?

Türkiye'de yaşanan kaza için bir günlük milli yas ilan edildi.

TUĞBA ÖZAY'DAN İŞTE O SKANDAL PAYLAŞIM

Ancak manken Tuğba Özay, İran Cumhurbaşkanı Reisi için ilan edilen milli yasa sosyal medya üzerinden tepki verdi.

Tuğba Özay'dan skandal yorum! Türkiye'de Milli yas ilan edilen devlet adamları için bakın ne dedi?

Bu karara karşı tepkisini sosyal medyada dile getiren Özay, İran'ın kurucu lideri Humeyni'nin resmini paylaştı ve "Bunlar için yas tutmak? Ateşleri bol olsun!" dedi. Özay'ın bu paylaşımı sosyal medyada geniş yankı buldu.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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