Hakkı Bulut'a ne oldu, son durumu nedir?

İstanbul'da bir restoranda sahne aldığı sırada aniden fenalaşan arabesk müziğin usta ismi Hakkı Bulut, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakkı Bulut, İstanbul Beylikdüzü'nde sahne aldığı mekanda rahatsızlandı. Tansiyonu yükselen 81 yaşındaki sanatçıya ilk müdahale, mekana çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Bulut, ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MASALARIN ARASINDAN SEDYEYLE GÖTÜRÜLDÜ

Masaların arasında yemek yiyen konukların şaşkın bakışları altında mekandakilerin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, 79 yaşındaki sanatçıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Sedyeyle restorandan çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırılan Bulut'un tedavisine hemen başlandı.

CÜZDANINI KAYBETTİĞİNİ SANINCA TANSİYONU YÜKSELDİ

Magazin Burada'nın haberine göre; ünlü sanatçının fenalaşmasının ardındaki neden de ortaya çıktı. Hakkı Bulut'un kimlik belgesi ve kredi kartlarının bulunduğu cüzdanını kaybettiğini düşündüğü, uzun süre aramasına rağmen bulamayınca tansiyonunun yükseldiği öğrenildi. Bulut'un kayıp sandığı cüzdanı daha sonra evinde bulundu. Sanatçıya da cüzdanının bulunduğu bilgisi verildi.

Haberin Devamı

TEDAVİSİNİN ARDINDAN EVİNE DÖNDÜ

Hastanedeki tedavisi tamamlanan Hakkı Bulut, kızı Nazlı Bulut ile birlikte evine döndü. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen sanatçının evinde dinlendiği öğrenildi.

HAKKI BULUT KİMDİR?

Hakkı Bulut, 3 Şubat 1945 tarihinde Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde doğan, Türk arabesk müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır. Adana Öğretmen Okulu'ndan mezun olduktan sonra yaklaşık 12 yıl boyunca öğretmenlik ve okul müdürlüğü yapan sanatçı, müziğe olan tutkusunun peşinden giderek 1960'ların sonunda profesyonel müzik kariyerine adım atmıştır. Sanat hayatına attığı ilk adımlardan itibaren kendi eserlerini yazıp besteleyen Bulut, samimi ve halktan anlatımıyla "Hakkı Baba" unvanıyla anılmaya başlanmıştır.

Kariyeri boyunca 60'tan fazla albüme, onlarca 45'liğe ve 1000'in üzerinde besteye imza atan sanatçı; başta "İkimiz Bir Fidanız", "Ben Tövbemi Geri Aldım", "Son Mektup" ve "Kul Hatasız Olmaz" gibi unutulmaz eserleriyle Türk müzik tarihine damgasını vurmuştur. Besteleri yüzlerce farklı sanatçı tarafından seslendirilen ve dönemin popüler sinema filmlerinde de rol alan Hakkı Bulut, arabesk müziğin özgün tarzını koruyarak uzun soluklu ve aktif üretimini günümüzde de sürdürmektedir.

Haberi Beyaz Saray duyurdu: Rusya ve Ukrayna arasında geçici ateşkes!

Sarı kırmızılılara kötü haber: Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde Alper Yılmaz yok mu?

Meclis'te önemli karar: 1 milyon kişinin borcu silinecek mi?