  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Usta ismin cenazesinde ilginç görüntüler: Başını örttü dekoltesi açıkta kaldı, eleştirilerin odağı oldu!

Usta ismin cenazesinde ilginç görüntüler: Başını örttü dekoltesi açıkta kaldı, eleştirilerin odağı oldu!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeye katılan ünlü sunucu ve oyuncu İpek Tanrıyar’ın kıyafet tercihi tartışma konusu oldu...

Usta ismin cenazesinde ilginç görüntüler: Başını örttü dekoltesi açıkta kaldı, eleştirilerin odağı oldu!
Yayınlanma:

Usta ismin cenazesinde ilginç görüntüler: Başını örttü dekoltesi açıkta kaldı, eleştirilerin odağı oldu!

Usta tiyatrocu Nejat Uygur’un eşi Necla Uygur son yolculuğuna uğurlanırken, cenazeye katılan ünlü sunucu ve oyuncu İpek Tanrıyar’ın kıyafet tercihi büyük tartışma yarattı.

Türk tiyatrosunun duayen isimlerinden merhum Nejat Uygur’un eşi, Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin annesi Necla Uygur, 89 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tiyatro dünyasını yasa boğan usta isim, Teşvikiye Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Aile Kabristanı’nda toprağa verildi.Sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü ismin akın ettiği törene, oyuncu ve sunucu İpek Tanrıyar’ın tarzı damga vurdu.

Usta ismin cenazesinde ilginç görüntüler: Başını örttü dekoltesi açıkta kaldı, eleştirilerin odağı oldu!

"DEKOLTE" TEPKİSİ

Uygur ailesini acılı günlerinde yalnız bırakmayan İpek Tanrıyar, cenaze töreni için seçtiği kombiniyle kısa sürede gündeme oturdu. Tanrıyar’ın başörtüsü takmasına rağmen tercih ettiği göğüs dekolteli kıyafeti, sert şekilde eleştirildi.

Usta ismin cenazesinde ilginç görüntüler: Başını örttü dekoltesi açıkta kaldı, eleştirilerin odağı oldu!

"BAŞINI KAPATMIŞ AMA..."

Törenden yansıyan karelerin ardından sosyal medya kullanıcıları Tanrıyar’ın tarzına tepki gösterdi. Kıyafetin cenaze adabına uygun olmadığını savunan kullanıcılar, "Başını kapatmış ama dekolte vermiş", "Cenaze ortamına da mı saygı kalmadı?" ve "Sadece sade bir tişört giyip gelseydin bu kadar dikkat çekmezdi" şeklinde binlerce yorumda bulundu.

BM, ''iğrenç'' dedi: Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı!BM, ''iğrenç'' dedi: Trump, Nidal Hasan'ın idamının canlı yayınlanmasını onayladı!

Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?Hafta sonu güneş pırıl pırıl parlayacak: Bugün hava nasıl, cumartesi hava nasıl olacak?

Azerbaycan'da kılık kıyafet düzenlemesi sürüyor: Bu seferki şart kadın öğretmenlere...Azerbaycan'da kılık kıyafet düzenlemesi sürüyor: Bu seferki şart kadın öğretmenlere...

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Magazin
Göksel Arsoy'un cenazesinde neden gerginlik yaşandı? Serdar Gökhan'dan sert tepki geldi
Göksel Arsoy'un cenazesinde neden gerginlik yaşandı? Serdar Gökhan'dan sert tepki geldi
Televizyon dünyasında şok ayrılık: 3 diziyi birden final yapıyor!
Televizyon dünyasında şok ayrılık: 3 diziyi birden final yapıyor!
Seda Sayan aşka geldi: Kendisinden 25 yaş küçük kocası için yaptığı paylaşım gündem oldu!
Seda Sayan aşka geldi: Kendisinden 25 yaş küçük kocası için yaptığı paylaşım gündem oldu!
Gala gecesinde ilginç görüntüler: Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında röportaj krizi...
Gala gecesinde ilginç görüntüler: Derya Pınar Ak ve Tuba Büyüküstün arasında röportaj krizi...
Bir zamanlar podyumlarda esiyordu: Sibel Turnagöl şimdi oto sanayide lokantacı
Bir zamanlar podyumlarda esiyordu: Sibel Turnagöl şimdi oto sanayide lokantacı
Hadise’nin sürpriz hareketi hayranlarını şaşkına uğrattı: Sahneden inip hayranını böyle öptü!
Hadise’nin sürpriz hareketi hayranlarını şaşkına uğrattı: Sahneden inip hayranını böyle öptü!
ABD'ye 16 valizle dönen Milli yıldızmız gündem oldu: O valizlerin içinde ne var?
ABD'ye 16 valizle dönen Milli yıldızmız gündem oldu: O valizlerin içinde ne var?