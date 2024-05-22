Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?

Bir çok suçlara karışan ve yakalaması için kırmızı bültenle aranan daltonlar çetesi bir diğer adıyla motosiklet çetesi lideri olarak aranan organize suç örgütü lideri Barış boyun İtalya'da yakalandı. Peki! Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi organize suç örgütünün lideri? Detaylar haberimizde.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Google News
Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?

Daltonlar bir başka adıyla motosiklet Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün mafya lideri Barış Boyun’un hakkında merak ederek Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete üyesi, Barış Boyun yakalandı mı diye araştırmaya başladılar, işte tüm detaylar.

baris2.webp

BARIŞ BOYUN KİMDİR?BİYOGRAFİSİ

Daltonlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün mafya lideri Barış Boyun, 1984 doğumludur. Aslen Malatyalı olan mafya lideri Boyun’un iki çocuğu vardır.

İlk olarak İstanbul Beyoğlu’nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün faaliyetleri daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzamıştır. Daltonlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütü motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir. 2017 öncesi mafya Bilal Yaman ile beraber hareket eden Barış Boyun, Bilal Yaman’ın 2017’de tutuklanması üzerine içinde bulunduğu organize suç örgütünün başına geçip örgütün lideri olmuştur. Daltonlar Çetesi adlı suç örgütünün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretine dayanmaktadır. Örgüt, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu propagandalar ile 20-25 yaş aralığındaki gençleri çeteye tetikçi olarak katmaktadır.

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?
Ergin Göleli kimdir, nerelidir kaç yaşındadır? Adanaspor satıldı mı?
Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Muhsin Şentürk kimdir nerelidir, kaç yaşındadır, nerelerde görev yaptı? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ün biyografisi
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevine Muhsin Şentürk atandı
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı görevine Muhsin Şentürk atandı
Bahar Feyzan kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?
Bahar Feyzan kimdir aslen nerelidir, kaç yaşındadır, mesleği nedir?
Son Haberler
Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?
Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?
Son dakika! Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar!
Son dakika! Bakan Şimşek'ten önemli açıklamalar!
Bugün burç yorumları neler? O burç sahipleri aşk ve sağlığınıza dikkat! 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm burç yorumları
Bugün burç yorumları neler? O burç sahipleri aşk ve sağlığınıza dikkat! 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm burç yorumları
Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü
Acil Nakit İhtiyaçlarınızda Kredi Kartı ve Taksitli Nakit Avansın Rolü
Serdar Sertçelik kimdir? Kaç yaşında, aslen nerelidir? Serdar Sertçelik gizli tanık mı yurt dışına nasıl kaçtı, Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi nedir?
Serdar Sertçelik kimdir? Kaç yaşında, aslen nerelidir? Serdar Sertçelik gizli tanık mı yurt dışına nasıl kaçtı, Ayhan Bora Kaplan ile ilişkisi nedir?
Ayhan Bora Kaplan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ayhan Bora olayı nedir, tutuklandı mı?
Ayhan Bora Kaplan kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır? Ayhan Bora olayı nedir, tutuklandı mı?
Çok Okunanlar
Bugün burç yorumları neler? O burç sahipleri aşk ve sağlığınıza dikkat! 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm burç yorumları
Bugün burç yorumları neler? O burç sahipleri aşk ve sağlığınıza dikkat! 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm burç yorumları
Bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı, Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji 22 Mayıs Çarşamba günü il il hava durumunu açıkladı
Bugün hava nasıl, yağmur yağacak mı, Sıcaklıklar ne zaman artacak? Meteoroloji 22 Mayıs Çarşamba günü il il hava durumunu açıkladı
Buralardan başlayın Sayın Bakan! Bugün gazete manşetleri neler? 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Buralardan başlayın Sayın Bakan! Bugün gazete manşetleri neler? 22 Mayıs 2024 Çarşamba tüm gazete manşetleri
Kurban alacaklar acele edin! Bayrama sayılı günler kala fiyatlar değişti! Büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024
Kurban alacaklar acele edin! Bayrama sayılı günler kala fiyatlar değişti! Büyük ve küçük baş kurbanlık fiyatları ne kadar? 2024
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, hangi görevlerde bulundu? Ömer Kerkez'in biyografisi
Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, ne mezunudur, hangi görevlerde bulundu? Ömer Kerkez'in biyografisi
Sharon Stone kimdir? Kurtlar Vadisi’ndeki itirafıyla gündem olmuştu…
Sharon Stone kimdir? Kurtlar Vadisi’ndeki itirafıyla gündem olmuştu…
Yorumlananlar
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
Havalar ne zaman ısınacak? Meteoroloji açıkladı! 21 Mayıs 2024 Salı hava durumu nasıl olacak?
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!
İmamoğlu’nun tepki çeken vicdan muhasebesi! Kobani davası kararına verdiği yanıt, rahatsızlığının göstergesi oldu!