Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete lideri, Barış Boyun yakalandı mı?

Daltonlar bir başka adıyla motosiklet Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün mafya lideri Barış Boyun’un hakkında merak ederek Barış Boyun kimdir nereli, kaç yaşında, hangi suçları işledi, hangi çete üyesi, Barış Boyun yakalandı mı diye araştırmaya başladılar, işte tüm detaylar.

BARIŞ BOYUN KİMDİR?BİYOGRAFİSİ

Daltonlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütünün mafya lideri Barış Boyun, 1984 doğumludur. Aslen Malatyalı olan mafya lideri Boyun’un iki çocuğu vardır.

İlk olarak İstanbul Beyoğlu’nda mahalle çetesi olarak etkin olan örgütün faaliyetleri daha sonra uluslararası ilişkilere kadar uzamıştır. Daltonlar Çetesi olarak bilinen organize suç örgütü motosikletli suikast timi ile işledikleri cinayetlerle bilinmektedir. 2017 öncesi mafya Bilal Yaman ile beraber hareket eden Barış Boyun, Bilal Yaman’ın 2017’de tutuklanması üzerine içinde bulunduğu organize suç örgütünün başına geçip örgütün lideri olmuştur. Daltonlar Çetesi adlı suç örgütünün mali kaynağı silah kaçakçılığı, yasadışı bahis ve uyuşturucu ticaretine dayanmaktadır. Örgüt, sosyal medya hesapları üzerinden yapmış olduğu propagandalar ile 20-25 yaş aralığındaki gençleri çeteye tetikçi olarak katmaktadır.