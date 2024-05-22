Süleyman Soylu'dan Özgür Özel'e olay cevap! Allah’a şükür biz buradayız…

CHP Genel Başkanı Özel,, "25 Ağustos 2018'de Süleyman Soylu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kriminal ve karanlık bakanı Cumartesi Annelerinin 700'ünü eylemine saldırdı ve orantısız güçle, o eylemi dağıttı ve oradaki anaları evlatları destekçileri perişan etti. O tarihten bu tarihe marifetmiş gibi Galatasaray Meydanı annelere kapalı. Her hafta anneleri tutukladılar akşam saldılar. Soylu yılmadı anneler yılmadı, Soylu utanmadı anneler bir adım geri durmadı." sözleriyle Soylu'ya tepki gösterdi.

SOYLU'DAN CEVAP: ALLAH'A ŞÜKÜR BİZ BURADAYIZ

Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyediğini belirten Soylu, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

Özgür Özel bey

Yaptırdığınız makyaj operasyonları yetmiyor akıl operasyonu da lazım ancak onun da çaresi yok.

Bir önceki başkanınız da aynı iftiraları söyleyerek ”ortak” kumpasınızla gitti.

Esas patronunuzdan kurtulabilirseniz, Allah’a şükür biz buradayız…

Bu arada cezaevindeki bilumum PKK DHKPC’li kriminal olmayan! terörist arkadaşlarınızı da unutmayınız.