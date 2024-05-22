Kassam Tugayları İsrail ordusunu pusuya düşürdü! Çok sayıda ölü ve yaralı asker var!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde İsrail ordusunu pusuya düşürdü. Çok sayıda ölü ve yaralı asker olduğunu açıkladı...

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Kassam Tugayları İsrail ordusunu pusuya düşürdü! Çok sayıda ölü ve yaralı asker var!

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde pusuya düşürülen İsrail askerleri arasında en az 10 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde pusuya düşürülen İsrail askerleri arasında en az 10 ölü ve yaralı olduğunu duyurdu.

Kassam Tugayları İsrail ordusunu pusuya düşürdü! Çok sayıda ölü ve yaralı asker var!

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Beyt Hanun'a karadan giren İsrail askerlerinin gece saatlerinde pusuya düşürüldüğü belirtildi. Beyt Hanun'da 10 İsrail askerini taşıyan aracın önce vurulduğu, daha sonra araca el bombaları atıldığı aktarılan açıklamada, pusuya düşürülen askerlerin yardımına takviye güç geldiği ifade edildi.

Kassam Tugayları İsrail ordusunu pusuya düşürdü! Çok sayıda ölü ve yaralı asker var!

Takviye gücün geldiği sırada araçtaki patlayıcı düzeneğin infilak ettiği aktarılan açıklamada, pusuya düşürülen ve yardıma gelen askerlerin öldüğü veya yaralandığı bilgisi paylaşıldı.Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah bölgesinde de "Yasin-105" roketiyle İsrail ordusuna ait iki "D9" askeri buldozerinin hedef alındığı kaydedildi.

Kassam Tugayları İsrail ordusunu pusuya düşürdü! Çok sayıda ölü ve yaralı asker var!

İsrail ordusundan ise henüz olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kassam Tugayları İsrail ordusunu pusuya düşürdü! Çok sayıda ölü ve yaralı asker var!

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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