Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde hakem Ali Şansalan düdük çalacak.Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeyi yönetecek Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

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