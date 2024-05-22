Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...

Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu: Beşiktaş ile Trabzonspor, 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde hakem Ali Şansalan karşılaşmayı yönetecek.

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Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan 62. Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde hakem Ali Şansalan düdük çalacak.Beşiktaş ile Trabzonspor arasında yarın oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak.

Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeyi yönetecek Ali Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Burak Pakkan olacak.

Türkiye Kupası'da, büyük Finalin hakemi belli oldu! İşte o isim...

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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