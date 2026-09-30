Televizyon dünyasında şok ayrılık: 3 diziyi birden final yapıyor!

EKRANLARIN YENİ MATEMATİĞİ: 35 DİZİYLE BAŞLAYAN SEZONDA 32 YAPIM KALDI

Peş peşe alınan final kararları, televizyon ekranlarındaki dizi dağılımını da yeniden şekillendirdi. Yeni sezona 35 diziyle merhaba diyen kanallarda toplam sayı 32'ye geriledi. Mevcut tablo şu şekilde:

ATV: İki dizisini birden kaybederek en ağır yarayı alan kanal, yoluna "Güneşin Doğduğu Yer", "Mercan Köşk", "Hamal" ve "Altı Üstü İstanbul" ile devam edecek.

Star TV: Çirkin'in vedasıyla dizisi sayısı 4'e düştü ("Sevdiğim Sensin", "Başkalarının Hayatı", "Tuzlu Kahve", "Bir Hayat Hikâyesi").

NOW: 9 farklı diziyle (Yeraltı, Halef: Köklerin Çağrısı, Kod Adı Adana Günlükleri vb.) ekranın en çok yapım yayınlayan kanalı olmaya devam ediyor.

Kanal D & TRT 1 & Show TV: Kanal D yarışta 6 dizisiyle yer alırken, TRT 1 5, Show TV ise yoluna 4 diziyle devam ediyor.