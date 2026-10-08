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Göksel Arsoy'un cenazesinde neden gerginlik yaşandı? Serdar Gökhan'dan sert tepki geldi

Göksel Arsoy’un cenazesine katılan Serdar Gökhan, tören sırasında kendisinden fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi. Fotoğraf talepleri nedeniyle cenaze namazına katılamadığını söyleyen usta oyuncu, “İmam konuşmaya başlamış derdi fotoğraf” sözleriyle sitem etti.

Göksel Arsoy'un cenazesinde neden gerginlik yaşandı? Serdar Gökhan'dan sert tepki geldi
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Göksel Arsoy'un cenazesinde neden gerginlik yaşandı? Serdar Gökhan'dan sert tepki geldi

Göksel Arsoy’un cenazesine katılan Serdar Gökhan, tören sırasında kendisinden fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi. Fotoğraf talepleri nedeniyle cenaze namazına katılamadığını söyleyen usta oyuncu, “İmam konuşmaya başlamış derdi fotoğraf” sözleriyle sitem etti.

Göksel Arsoy'un cenazesinde neden gerginlik yaşandı? Serdar Gökhan'dan sert tepki geldi

Yeşilçam’ın “Altın Çocuk” lakabıyla hafızalara kazınan usta oyuncusu Göksel Arsoy, 5 Ekim’de 90 yaşında hayatını kaybetti.
Türk sinemasında uzun yıllar oyuncu ve yapımcı olarak iz bırakan Arsoy için Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

Göksel Arsoy'un cenazesinde neden gerginlik yaşandı? Serdar Gökhan'dan sert tepki geldi

Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Göksel Arsoy’un naaşı Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Törene sanat dünyasından birçok isim katılırken, usta oyuncu Serdar Gökhan da eşi Şükran Gökhan ile birlikte cenazede yer aldı.

Göksel Arsoy'un cenazesinde neden gerginlik yaşandı? Serdar Gökhan'dan sert tepki geldi

“YEŞİLÇAM’DA YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR”

Göksel Arsoy’a son görevini yerine getirmek için törene katılan Serdar Gökhan, yaşanan kayıplara değinerek, “Yeşilçam’da yaprak dökümü sürüyor. Sıra bana da gelecek” dedi.

FOTOĞRAF İSTEKLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Cenaze sırasında Serdar Gökhan’dan fotoğraf çektirmek isteyenlerin olması ise usta oyuncuyu kızdırdı.
Fotoğraf talepleri nedeniyle cenaze namazına katılamadığını belirten Gökhan, “İmam konuşmaya başlamış hâlâ derdi fotoğraf” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

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