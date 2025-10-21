Toplu intihar girişimi: 24 Trans birey deterjan içerek intihar etmeye kalktı!

Toplu intihar girişimi: 24 Trans birey deterjan içerek toplu intihar etmeye kalktı!

Hindistan'dan akıl almaz görüntü: Indore kentinde, 24 trans birey bir araya gelerek toplu intihar girişiminde bulundu.

Hindistan'ın Indore kentinde, 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu. Polis, bireylerin temizlik malzemesi içtiklerini ve hemen hastaneye kaldırıldıklarını belirtti. Durumları şu an stabil. Polis, intihar girişiminin trans topluluğu içindeki iki grup arasındaki uzun süren anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti. Ayrıca bölgedeki bazı sakinler, iki kişinin kendilerini gazeteci olarak tanıtarak bir trans bireye cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.

Hindistan'ın Indore kentinde, Nandlalpura bölgesinde yaşayan 24 trans birey, toplu intihar girişiminde bulundu. Polis, bireylerin temizlik malzemesi içtiğini ve derhal Maharaja Yashwantrao Hastanesi'ne kaldırıldığını açıkladı. Şu an herkesin durumu stabil.Indore Polis Yardımcı Komiseri Anand Kaladgi, olay yerine hızla müdahale ettiklerini ve bazı kişilerin bilinmeyen bir maddeyi içtikten sonra hastalandığını söyledi. Ambulanslarla 24 kişi hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis, intihar girişiminin, trans topluluğu içindeki iki grup arasındaki uzun süren anlaşmazlıktan kaynaklandığını belirtti. Bir grup liderinin diğer grubun üyelerini taciz ettiği iddia ediliyor ve olayla ilgili resmi suç duyurusu kayıtlara geçti.Öte yandan bölgedeki bazı sakinler, iki kişinin kendilerini gazeteci olarak tanıtarak bir trans bireye cinsel saldırıda bulunduğunu, mağduru tehdit edip şantaj yaptığını iddia etti. Polis, bu iddiaları "ayrı bir konu" olarak değerlendiriyor.Trans topluluğuna bağlı Neha Kunwar, olayın üç ay önce yaşandığını ve mağdurun şikayette bulunduğunu söyledi. Kunwar, saldırganların ayrıca mağdurdan 1,5 lakh rupi çaldığını belirtti.

Haberin Devamı

İmamoğlu'nun albümünden çıkt: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu 23 yıl önce aynı karede!

Araç tekerindeki kanı gören polis harekete geçti: Ortaya çıkan gerçek şaşkınlık yarattı!

Mahkeme kararına tepki gösterdi: Anne Minguzzi gözyaşlarına boğuldu!