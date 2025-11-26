Hong Kong'da korkunç yangın: Gökdelen alev topuna döndü!

Son dakika haberi... Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki dev bir sitede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı...

İki kişinin ağır yaralandığı belirtilirken, binaları saran bambu inşaat iskelelerinin alev almasıyla yangın hızla yayıldı.

Çin basınında yer alan haberlere göre, Hong Kong'un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court adlı sitede geniş çaplı bir yangın çıktı. Yerel saatle 14:51'de başladığı belirtilen yangının, tehlike seviyesinin kısa sürede yükseltilerek saat 15:34'te "4. seviye alarm" durumuna geçirildiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA MAHSUR KALAN VE YARALI VAR!

Medyaya yansıyan ilk bilgilerde, bir erkek ve bir kadının vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu ve bazı site sakinlerinin de dairelerinde mahsur kaldığı aktarıldı. Olay yerinden paylaşılan videolarda, iki binanın dış cephesini kaplayan bambu iskelelerin tamamen alevler içinde kaldığı ve gökyüzüne yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

HALKA "EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

İtfaiye Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, "Yakınlarda oturan sakinlerin evlerinde kalmaları, kapı ve pencerelerini kapatmaları ve sakin olmaları tavsiye edilmektedir. Halkın yangından etkilenen bölgeye gitmekten kaçınması rica olunur" ifadelerine yer verildi.

Yangının çıktığı Wang Fuk Court sitesinin, yaklaşık 2 bin konutun bulunduğu sekiz bloktan oluştuğu bilgisi paylaşıldı. Alevlerin sardığı kulenin çevresindeki çok sayıda bina bulunuyor...

