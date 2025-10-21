Mahkeme kararına tepki gösterdi: Anne Minguzzi gözyaşlarına boğuldu!

Mahkeme kararına tepki gösterdi: Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili görülen davada, 4 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Davada iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza verildi. Minguzzi ailesinin avukatı karara tepki gösterirken anne Yasemin Minguzzi, kameralar önünde gözyaşlarına boğuldu...

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili görülen davada, 4 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Davada iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza verildi. Minguzzi ailesinin avukatı karara tepki gösterirken anne Yasemin Minguzzi, kameralar önünde bir anda bağırmaya başladı. Annenin o halleri ekran başındakileri kahretti.

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada B.B ve U.B hakkında. 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmedildi. Kararın açıklanmasının ardından Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirdi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Avukatı kameralar önünde açıklama yaptığı sırada yanına gelen Yasemin Minguzzi, "Ben artık ilahi adalete güveniyorum o kadar, o kadar, o kadar..." ifadelerine yer verdi. Acılı annenin o halleri ekran başındakileri kahretti.

BERAAT KARARLARINA TEPKİ

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın ise iki sanık hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. İki sanığın eylemin içinde oldukları çok açık olmasına rağmen delil yetersizliğinden beraat kararı verilerek tahliye edildiğini söyleyen Avukat Barkın, "Bu karar kabul edilemez. Bu kararın üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hemen itirazlarımızı başlatacağız" açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

PESİAD İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın'ı Ziyaret Etti

Türkiye şaşkınlıkla izledi: Edremit canisi tam bir suç makinesi çıktı!

Son dakika haberi! Minguzzi davasında katiller için karar çıktı!