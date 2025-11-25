O tarikata şok baskın! 17 çocuk ellerinden alındı!

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Kolombiya göçmenlik makamları, çocuklara yönelik cinsel istismar iddialarıyla bilinen radikal Yahudi tarikatı Lev Tahor'a yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda, çeşitli milletlerden 17 reşit olmayan çocuğun kurtarıldığı bildirildi.

KOLOMBİYA'DA RADİKAL YAHUDİ TARİKATINA OPERASYON

Kolombiya Göçmenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, "17 erkek ve kız çocuğu ile genci kurtardık" denilirken, "Bu toplulukla bağlantılı olarak reşit olmayanlara karşı işlenen suçlar hakkında uluslararası uyarılar mevcut" ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekildi.

Polis raporlarında, kurtarılan çocukların ABD ve Guatemala vatandaşlıkları da dahil olmak üzere farklı milliyetlere sahip olduğu kaydedildi. Raporda, "Bazı çocukların kaçırılmış olabileceğine dair göstergeler var. Bu durum, dini faaliyet kisvesi altında olası bir insan kaçakçılığı senaryosuna işaret ediyor" yorumu yapıldı.

17 ÇOCUK KURTARILDI

1980'lerde kurulan ve yaklaşık 50 aileden oluştuğu tahmin edilen Lev Tahor tarikatının, daha önce Meksika ve Kanada'da da yetkililerle sorun yaşadığı biliniyor. Interpol'ün ise bazı tarikat liderleri hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkardığı vurgulandı.

TARİKATIN SUÇ GEÇMİŞİ KABARIK

Lev Tahor tarikatının adı daha önce de benzer suçlamalarla gündeme gelmişti. Guatemala makamları, 2023 yılında tarikata ait bir çiftliğe düzenledikleri baskında, istismara uğradıkları iddiasıyla 160 çocuğu kurtarmıştı. Dönemin savcısı, baskının "zorla hamile bırakma, çocuklara kötü muamele ve tecavüz" şüpheleri üzerine yapıldığını açıklamıştı.

Meksika'da ise 2022 yılında Guatemala sınırına yakın bir bölgede tarikatın bir lideri tutuklanmış, çok sayıda kadın ve çocuk kaldıkları yerden alınmıştı.

ABD'nin New York kentinde de 2021'de iki tarikat lideri, çocuk kaçırma ve cinsel istismar suçlarından hüküm giymişti. Liderlerin, 14 yaşındaki bir kızı yetişkin bir erkekle yasa dışı cinsel ilişkiye zorlamak amacıyla annesinden iki çocuğu kaçırdıkları iddia edilmişti.

