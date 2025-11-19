İsrail'den son dakika uyarı: Lübnan'ı birazdan vuracağız!

''Lübnan'ı birazdan vuracağız!'' İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki iki köyü boşaltmaları konusunda tehdit etti.

İsrail, varılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını yoğunlaştırıyor.

Ateşkesi sık sık ihlal eden İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki iki beldeye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulundu.

İsrail: ''Lübnan'ı birazdan vuracağız!''

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldesindeki bazı noktalara saldırı düzenleyeceklerini bildirdi.

HAVADAN SALDIRACAK

Adraee, Deyr Kanun en-Nehr ve Şuhur beldesindeki "Hizbullah'a ait askeri yapılara" hava saldırıları düzenleyeceklerini belirtti.

Saldırılarda vurulacak yerin haritasını paylaşan Adraee, söz konusu noktalara yakın yerlerde ikamet eden Lübnanlılardan bölgeden ayrılmalarını istedi.

İsrail ordusu, 6 Kasım'da Lübnan'ın güneyindeki 5 ayrı beldeye benzer bir duyuru yaptıktan sonra hava saldırıları düzenlemişti.

Ateşkese rağmen saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusu, dün de Lübnan'ın güneyindeki Sayda kentinde bulunan Ayn el-Hilva Filistin Mülteci Kampı'nı bombalamış, saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi yaralanmıştı.

Haberin Devamı

O belediyeden öğrenciye büyük jest: 20 TL'lik bilet 9.60 TL'ye düştü!

Tuzla Belediyesi’nde Yeni Atama! Deneyimli bürokrat Harun Oğuzhan başkan yardımcısı oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahçeli'nin İmralı sözlerine bakın ne dedi...