Maduro Türkiye'ye mi sürgün edilecek? ABD basınından dikkat çeken açıklama!

The Washington Post, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Erdoğan'la ilişkilerini gerekçe göstererek Türkiye'ye sürgün edilebileceğini ortaya koydu...

ABD'nin Karayiplerdeki askeri hareketliliği Venezuela ile ilişkilerini bir hayli gerdi. 'Uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele' kapsamında Venezuela'ya asker yığan Donald Trump hükümeti, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu "terör örgütü lideri" ilan ederek başına 50 milyon dolar ödül koymuştu.

ABD'li yayın organı The Washington Post, gizli bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Maduro'nun Türkiye'ye sürgün edilebileceğini değerlendirdi.

TRUMP MADURO'YU GÖNDERMEYE KARARLI

Trump, "kolay yoldan, ya da zor yoldan" bir şekilde Maduro'yu görevden uzaklaştırmak istiyor. ABD'li gazete uzmanların, Maduro'nun Caracas'tan kaçması halinde Türkiye'nin güvenli bir liman olabileceğini söylediğini aktardı.

Trump yönetimi henüz bir askeri saldırı planı olmadığını ifade ediyor ancak saldırı dahil çeşitli seçenekler hâlâ görüşülüyor. Bunlar arasında; Mduro'yu istifaya zorlamak, Maduro'ya karşı darbe gerçekleştirmek veya Venezuela'ya askeri saldırı ihtimalleri söz konusu.

"TÜRKİYE'YE SIĞINABİLİR"

İsmi açıklanmayan kaynağın, "Türkiye onun için mükemmel bir yer. Maduro Erdoğan'a güveniyor. Erdoğan'ın Trump'la iyi ilişkileri var. Sonuç olarak, gerçekçi ve kabul edilebilir sonuçlar nelerdir? Açıkçası, insanlar bunu düşünüyor ve üzerinde çalışıyor" dediği aktarıldı.

Haberin Devamı

Olası bir sürgün anlaşmasının uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve narko-terörizm suçlamalarıyla yargılandığı ABD'ye iade edilmemesini garantileyecek şekilde gerçekleşebileceği kaydedildi.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Gazete, Beyaz Saray Sözcüsü Yardımcısı Anna Kelly'nin, Maduro'nun Türkiye'ye sürgün edilmesinin görüşülüp görüşülmediği veya Trump'ın Salı günü söylediği gibi onunla doğrudan görüşüp görüşemeyeceği sorusuna "yorum yok" cevabını verdiğini aktardı.

Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'nin ise sorulara yanıt vermediği belirtildi. Öte yandan Venezuela hükümetinin Maduro'nun sürgünü yönündeki haberleri yalanladığı aktarıldı.

Maduro, geçtiğimiz günlerde bir televizyon programından açıklamalarda bulunmuş ve "Venezuela’yı yenemeyecekler. Biz yenilmeziz. Şimdiye kadar başaramadıkları gibi bundan sonra da asla başaramayacaklar. ABD’nin askeri tehdidi kabul edilmiyor, sağın işgal çağrıları reddediliyor." diyerek ABD'ye meydan okumuştu.

TÜRKİYE-VENEZUELA İLİŞKİLERİ

Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro, 6 Ekim 2017 tarihinde Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Bu yıldan sonra iki ülke arasında sık sık çeşitli ziyaretler ve iş birlikleri gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık 2018 tarihinde Karakas’a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi, bu ziyaret ülkemizden Venezuela’ya Devlet Başkanı düzeyindeki ilk ziyaret oldu. Bu vesileyle Türkiye-Venezuela İş Forumu da düzenlendi.

2018 yılında Venezuela'da gerçekleştirilen seçimlerden sonra 'usulsüzlük' gerekçesiyle BM, AB, ABD seçimi tanımadıklarını açıklamıştı. Türkiye ise Rusya, Çin, İran gibi ülkelerle birlikte seçim sonuçlarını tanıdığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Cumhurbaşkanı Maduro'nun 10 Ocak 2019 tarihinde düzenlenen yemin törenine iştirak etmek üzere Venezuela'yı ziyaret etti.

Maduro'nun ülkemize son resmi ziyareti 8-9 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılındaki seçim zaferinin ardından Erdoğan ile çekilmiş fotoğrafını paylaşan Nicolas Maduro, "Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüm ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçilmesinden dolayı Venezuela halkı adına kendisine bir kez daha tebriklerimi ilettim. İlişkilerimizi pekiştiren bir zaferdir." dedi.

