Araç tekerindeki kanı gören polis harekete geçti: Ortaya çıkan gerçek şaşkınlık yarattı!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın "Otomobilin her tarafında kan var." ihbarı polisi alarma geçirdi. Ortaya çıkan gerçek ise şaşkınlık yarattı...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın "Otomobilin her tarafında kan var." ihbarı polisi alarma geçirdi. Ortaya çıkan gerçek ise şaşkınlık yarattı...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir vatandaşın "Otomobilin her tarafında kan var." ihbarı polisi harekete geçirdi. Plakadan sahibine ulaşılan araçtaki izlerin, yeni alınan araç için kesilen adağın kanı olduğu ortaya çıktı.

Manavgat ilçesine bağlı Çağlayan İlköğretim Okulu arkasında bir vatandaş, beyaz bir araçta kan görünce durumu trafik polislerine bildirdi.

ARAÇ SAHİBİNE ULAŞILDI

Görevli trafik polisi, söz konusu aracın yanına gelip aracın arka plakası ve ön sol çamurluğunda kan görünce polisi arayarak araç sahibine ulaşılmasını istedi.

KANIN KURBAN EDİLEN ADAĞA AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa bir süre sonra otomobilin başına gelen kadın sürücü, otomobilini yeni aldığını, gelenekler doğrultusunda otomobili için kesilen adağın kanını otomobilinin değişik yerlerine sürdüğünü söyledi.

Kadın sürücünün açıklamasının ardından trafik polisi görev yerine geri döndü.

