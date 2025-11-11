Pakistan'da canlı bomba kendini patlattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir intihar saldırısı olduğu ortaya çıkarken onlarca yaralı ve ölü bulunduğu açıklandı...

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında meydana gelen patlamada en az 12 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği ifade edilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

