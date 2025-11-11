  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Pakistan'da canlı bomba kendini patlattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Pakistan'da canlı bomba kendini patlattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir intihar saldırısı olduğu ortaya çıkarken onlarca yaralı ve ölü bulunduğu açıklandı...

Pakistan'da canlı bomba kendini patlattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Yayınlanma:

Pakistan'da canlı bomba kendini patlattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında patlama meydana geldi. Patlamanın bir intihar saldırısı olduğu ortaya çıkarken onlarca yaralı ve ölü bulunduğu açıklandı...

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mahkeme binası yakınlarında meydana gelen patlamada en az 12 kişi hayatını kaybederken 21 kişi yaralandı. Patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği ifade edilirken saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı sonucu meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Pakistan'da canlı bomba kendini patlattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

CANLI BOMBA KENDİNİ PATLATTI

Pakistan basınındaki haberlere göre, polisin yaptığı açıklamada, İslamabad'daki bölge mahkemesi binası yakınlarında patlama sesi duyulmasının ardından acil durum ekiplerinin olay yerine sevk edildiği belirtildi.

Güvenlik güçlerinin bölgeyi kordona almasından sonra polisin yaptığı açıklamada, patlamanın intihar saldırısı sonucu meydana geldiği doğrulandı.

Pakistan'da canlı bomba kendini patlattı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını ifade etti. Saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Seçimi bire bir bilen Betimar son anketi açıkladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark açılıyorSeçimi bire bir bilen Betimar son anketi açıkladı! AK Parti ile CHP arasındaki fark açılıyor

Herkes sağ bekliyordu: 5 yaşındaki Osman ölü bulundu! Peki anne nerede?Herkes sağ bekliyordu: 5 yaşındaki Osman ölü bulundu! Peki anne nerede?

Kocaeli'de dehşet görüntü: Selam vermek istemişti, belediye aracının altında kaldı!Kocaeli'de dehşet görüntü: Selam vermek istemişti, belediye aracının altında kaldı!

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Dünya
5 yıllık hapsine karar verilmişti: Sarkozy'e sürpriz tahliye!
5 yıllık hapsine karar verilmişti: Sarkozy'e sürpriz tahliye!
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdırmıştı: O eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
Filistinli esire tecavüz görüntülerini sızdırmıştı: O eski askeri başsavcı, intihar şüphesiyle hastaneye kaldırıldı!
Son dakika... Endonezya'da cuma namazı sırasında büyük patlama: Çok sayıda yaralı var!
Son dakika... Endonezya'da cuma namazı sırasında büyük patlama: Çok sayıda yaralı var!
Savaş kapıda mı? NATO'dan dikkat çeken açıklama: Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran çatışmaya hazırlanıyor!
Savaş kapıda mı? NATO'dan dikkat çeken açıklama: Rusya, Çin, Kuzey Kore, İran çatışmaya hazırlanıyor!
Mamdani Trump'ın gözüne fena battı: Trump açık açık tehdit etti!
Mamdani Trump'ın gözüne fena battı: Trump açık açık tehdit etti!
ABD'de bir müslüman daha tarihe geçti: Zohran Mamdani seçimi kazandı, ilk sözleri bakın ne oldu! Zohran Mamdani kimdir?
ABD'de bir müslüman daha tarihe geçti: Zohran Mamdani seçimi kazandı, ilk sözleri bakın ne oldu! Zohran Mamdani kimdir?
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın unutulmaz efsanesiydi: Ters kelepçe takılarak gözaltına alındı!
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın unutulmaz efsanesiydi: Ters kelepçe takılarak gözaltına alındı!