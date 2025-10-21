İmamoğlu'nun albümünden çıkt: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ekrem İmamoğlu 23 yıl önce aynı karede!

O fotoğraf gündem oldu! Ekrem İmamoğlu'nun aile albümünden basına servis edilen fotoğraflar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la aynı karede yer alan fotoğraf ortaya çıktı...

Ekrem İmamoğlu'nun aile albümünden basına servis edilen fotoğraflar arasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yan yana olduğu bir kare dikkat çekti. Fotoğrafın, İmamoğlu'nun 2002-2003 yıllarında Trabzonspor yöneticisiyken, Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde çekildiği belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aile albümünden özel fotoğraflar basına servis edildi. Servis edilen kareler arasında, İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yan yana görüldüğü bir fotoğraf da yer aldı.

YÖNETİCİLİK YAPIYORDU

Söz konusu fotoğrafın, İmamoğlu'nun 2002-2003 yıllarında Trabzonspor yönetiminde görev yaptığı dönemde, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın Trabzon ziyaretinde çekildiği öğrenildi.

YARKADAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Fotoğraf karesiyle ilgili bir paylaşım yapan Barış Yarkadaş "AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adaylığı talebi kabul görmeyince CHP'ye geldi. Bugün ise cezaevinde. İmamoğlu, disiplin süreciyle CHP'den ihraç edilecekken araya İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin girdi ve süreci durdurdu. Kılıçdaroğlu da onu zirveye taşıdı" ifadelerine yer verdi.

Haberin Devamı

Araç tekerindeki kanı gören polis harekete geçti: Ortaya çıkan gerçek şaşkınlık yarattı!

Mahkeme kararına tepki gösterdi: Anne Minguzzi gözyaşlarına boğuldu!

PESİAD İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın'ı Ziyaret Etti