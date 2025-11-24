Türk Hava Yolları duyurdu: O ülkeye, uçuşlar 4 gün süreyle askıya alındı!

THY, ABD ile Venezuela arasındaki yaşanan gerilim nedeniyle, uçuşlarını 4 gün süreyle askıya aldığını açıkladı...

ABD ve Venezuela arasındaki gerilim tırmanıyor. ABD Federal Havacılık İdaresi, Venezuela'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM yayımladı. THY, yaşanan gelişmelerin ardından 4 gün süreyle Venezuela uçuşlarını askıya aldı.

ABD ve Venezuela arasında soğuk rüzgarlar esiyor. Son olarak Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD'ye sert sözlerle yüklenmiş ve "insanlık tarihinin en büyük ve en yıkıcı imparatorluklarından biri" demişti. Lopez, ABD'nin haftalardır sürdürdüğü tüm tehditlere ülkesinin "başı dik bir şekilde karşılık verdiğini" ifade etmişti.

NOTAM YAYIMLANDI

Karşılıklı açıklamalarla gerginlik tırmanırken, Washington'dan Caracas'a yönelik yeni bir adım daha atıldı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Venezueala'nın tamamını kapsayan Maiquetia Uçuş Bilgi Bölgesi için bir NOTAM yayımladı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Türk Hava Yolları (THY), İstanbul–Caracas hattındaki uçuşlarını 24–28 Kasım tarihleri arasında geçici olarak askıya aldığını duyurdu. Şirket, seyahat acentelerine gönderdiği yazılı bilgilendirmede söz konusu tarihlerde operasyonel aksama yaşanacağını, bu nedenle yolcuların alternatif rotalara yönlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Haberin Devamı

HANGİ UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ?

THY'nin açıklamasına göre Caracas hattında iptal edilen seferler şöyle:

- TK183 – 24 Kasım 2025

- TK195 – 25 Kasım 2025

- TK223/224 – 26 Kasım 2025

- TK195 – 27 Kasım 2025

- TK223/224 – 28 Kasım 2025

Havayolu, İstanbul çıkışlı Havana uçuşlarının planlandığı gibi devam edeceğini özellikle vurguladı. Caracas uçuşları iptal edilen yolcular ise Bogota, Panama, Cancun, Meksika veya Havana aktarmalı alternatif seferlere yönlendirilecek.

FAA'NIN GÜVENLİK UYARISI BELİRLEYİCİ OLDU

Kararın temelinde, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) Venezuela hava sahasına ilişkin yaptığı "artmış askeri faaliyet" ve "güvenlik riski" uyarısı bulunuyor. Bu nedenle uluslararası havayolları, bölgeye yönelik uçuş operasyonlarını gözden geçirmeye başladı.

DİĞER HAVAYOLLARI DA ASKIYA ALDI

THY'nin kararına paralel olarak LATAM, TAP, Iberia, Avianca, GOL ve Caribbean Airlines gibi birçok uluslararası taşıyıcı da Venezuela'ya yönelik uçuşlarını benzer şekilde durdurma kararı aldı.

Altın yeniden yükselecek mi? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Cumhuriyetin öğretmeni: 21 Kasım 2025 Pazartesi güncel gazete manşetleri...

Meteoroloji uyardı: Lapa lapa kar mı geliyor? Bugün hava nasıl, pazartesi hava nasıl olacak?