Tokat Valisi Hatipoğlu, heyelandan etkilenen köyde incelemelerde bulundu

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar ilçesindeki Günebakan köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle yıkılan yapıların bulunduğu alanda incelemeler yaptı. Vali Hatipoğlu, “40 konutumuz, 17 ahırımız, 7 samanlık ve 1 camimiz afet alanı içerisindedir” diyerek açıklamada bulundu.

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Tokat Valisi Hatipoğlu, heyelandan etkilenen köyde incelemelerde bulundu

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle inceleme yaptı. Vali Hatipoğlu, “40 konutumuz, 17 ahırımız, 7 samanlık ve 1 camimiz afet alanı içerisindedir” dedi.
Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde meydana gelen heyelan nedeniyle incelemede bulundu. Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, kurum müdürleri ve köy sakinleri Vali Hatipoğlu’nu köy girişinde karşıladı. AFAD İl Başkanı Süleyman Yiğit, yaşanan kaymayla ilgili Vali Hatiopoğlu’na bilgiler verdi.

Tokat Valisi Hatipoğlu, heyelandan etkilenen köyde incelemelerde bulundu

“Jeolojik etütler, çalışmalar devam ediyor"

Jeolojik etütlerin ve çalışmaların devam etiğini belirten Vali Hatipoğlu, "Günebakan köyümüzde afet alanında tekrar incelemeye geldik. Burada bilindiği üzere 40 konutumuz, 17 ahırımız, 7 samanlık ve 1 camimiz afet alanı içerisindedir. Bunlarla ilgili olarak tespitlerimizi yaptık. Afet etkili alan ilanımızı da gerçekleştirdik. Bölgeyi tamamıyla boşaltmıştık. Tahliye etmiştik. 27 hanemiz, burada oturanlar, şu an itibariyle onlar çeşitli çözümlerini ürettiler. Bizden herhangi bir yerleşim talepleri olmamıştı. Konteyner veya benzeri şekilde talepleri olmamıştı. Yakından ilgileniyor arkadaşlarımız. Kaymakam bey AFAD İl müdürümüz, bu hanelerle ilgili sakinlerimizle ilgili gerekli çalışmaları yaptık. Listemizi astık. Otuz günlük bir süresi var. Bu sürenin sonunda da yine çalışmaya devam edeceğiz. Jeolojik etütler, çalışmalar devam ediyor. Ayrıca baharla birlikte herhangi bir hareket olur mu? Ek bir kayma gerçekleşir mi? Onunla ilgili olarak da takibimiz devam edecek. Vatandaşımızı mağdur etmeden en kısa zamanda özellikle konutla ilgili olarak ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili olarak çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Kimsenin kaygı duyacağı endişe edeceği şey oluşmasına meydan vermeyeceğiz” dedi.

Tokat Valisi Hatipoğlu, heyelandan etkilenen köyde incelemelerde bulundu

“Alternatif üretmeye çalışacağız”

Vatandaşların kullandığı tehlikeli patika yolla ilgili olarak ise Vali Hatipoğlu, “Şu anda tabii mevcut kayma alanıyla ilgili olarak herhangi bir çalışma yapılabilmesi mümkün değil. Bununla ilgili olarak da alternatif üretmeye çalışacağız. Ama hareket tamamen durmadan, stabil hale gelmeden de bununla ilgili olarak bir şey yapılabilmesi çok mümkün değil. Ulaşımla ilgili olarak vatandaşımızın da yine kaygı duymadan en kısa zamanda çözümlerini de üretmeye çalışacağız” diye konuştu.

Tokat Valisi Hatipoğlu, heyelandan etkilenen köyde incelemelerde bulundu

“Jeolojik çalışmalarla belli olacak”

Köyün nereye taşınacağı ile ilgili olarak da Hatiopğlu, “Yerleşim yeri köyün girişine mi arka tarafına yapılacak tamamen jeolojik çalışmalarla ve elimizdeki imkanlarla ortaya çıkacak. Bilindiği üzere yerleşim alanı yeni bulunabilecek yerler değil. O anlamda arkadaşlarımız köyün her iki yerle ilgili de çalışmaları yapacaklar. Alternatifleri bize getirecekler. Biz de ona göre bir karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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