Cüneyt Özdemir sordu: "Turist olarak mı gittiniz?" Alper Gezeravcı cevabıyla usta gazeteciyi şaşkına çevirdi!

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına konuk oldu. Özdemir'in sorularını cevaplayan Gezeravcı, "Turist olarak mı gittiniz?" sorusuna öyle bir cevap verdi ki, Özdemir cevap karşısında 'Dört dörtlük cevap, gerçekten şahane bir cevap verdiniz' şeklinde yanıt verdi.

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Cüneyt Özdemir sordu: "Turist olarak mı gittiniz?" Alper Gezeravcı cevabıyla usta gazeteciyi şaşkına çevirdi!

Gazeteci Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalına bu kez Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı konuk etti.

Sorularıyla Alper Gezeravcı'yı sıkıştıran usta gazeteci Cüneyt Özdemir şu soruyu yöneltti;

"Turist olarak mı gittiniz?"

"İyi niyetle bir sürü şey söylüyorsunuz. Özellikle bir grup hesap kimi FETÖ, kimi muhalif, kimi şuursuz bütün bunları alıp bu hikayeyi etkisizleştirmek ya da biraz daha küçültmek için kullanıyorlar. Bunlardan bir tanesi '55 milyon dolar verildi ve siz oraya turist olarak gittiniz.' Bütün dünyada uzay sektörü özelleştiriliyor. Nitekim bu devletlerin üzerinden alınıyor. Siz bunları duyduğunuzda ne düşündünüz. Turist olarak mı gittiniz?"

"Dört dörtlük cevap verdiniz"

Astronot Alper Gezeravcı ise şu şekilde yanıt verdi: "Sorunun çıkış noktasıyla ilgili küçük bir cevap vereyim. Bunu dile getiren insanlarımız Türkiye'den Amerika'ya ya da Amerika'dan Türkiye'ye bir uçuğa binip iş için bir yerden bir noktaya giderken para verdiklerinde turist olarak mı gelmiş oluyorlar?"

Özdemir, Gezeravcı'nın verdiği yanıt karşısında 'Dört dörtlük cevap, gerçekten şahane bir cevap verdiniz' dedi.

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