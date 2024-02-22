Fatih’te kapkaççı şoku! Hırsızın, tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtığı anlar kamerada!

Fatih’te, tramvay durağında bekleyen kadının elindeki telefonunu, kaşla göz arasında çalarak kaçan hırsız, tramvaydan inen vatandaşlar sayesinde kıskıvrak yakalandı. Olay anı kameralara yansıdı.

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Fatih’te kapkaççı şoku! Hırsızın, tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtığı anlar kamerada!

Fatih’te tramvay bekleyen kadının dalgınlığından faydalanarak elindeki telefonu kaşla göz arasında çalan hırsız yakalandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 16 Şubat’ta saat 07.15 sıralarında Fatih Çemberlitaş tramvay durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli tramvay bekleyen kadının dalgalandığından faydalanarak elindeki cep telefonunu çalarak koşmaya başladı. Telefonu çalınan kadın ve o esnada durağa gelen tramvaydan inen vatandaşlar hırsızın peşine düştü.

Fatih’te kapkaççı şoku! Hırsızın, tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtığı anlar kamerada!

Fatih’te kapkaççı şoku! Hırsızın, tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtığı anlar kamerada!

Çevrede bulunan turizm ekipleri, kaçan şüpheliyi fark etti. Kısa süreli kovalamanın ardından hırsız yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin kimliği A.H. olarak belirlenirken çaldığı cep telefonu ele geçirildi. Yakalanan şüpheli, emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından kapkaç suçundan sevk edildiği adli makamlarca, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, hırsızın kadının elindeki telefonu çalarak hızla koşmaya başladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih’te kapkaççı şoku! Hırsızın, tramvay bekleyen kadının telefonunu çalıp kaçtığı anlar kamerada!

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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