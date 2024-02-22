İzmir’de akıl almaz pusu! Zile basıp saklanan torun, dedesi kapıyı açınca kurşun yağdırdı!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde akıllara durgunluk verecek olay yaşandı. Zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini koşar adımlarla gelerek tabancayla bacağından vurup kaçtı.

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İzmir’de akıl almaz pusu! Zile basıp saklanan torun, dedesi kapıyı açınca kurşun yağdırdı!

İzmir’in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklanan torun, kapıyı açan 74 yaşındaki dedesini koşar adımlarla gelerek tabancayla bacağından vurdu. Olay anı anbean güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki dedesi M.A.’yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

İzmir’de akıl almaz pusu! Zile basıp saklanan torun, dedesi kapıyı açınca kurşun yağdırdı!

DEDESİNİ VURDUĞU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde; şüphelinin dedesinin oturduğu dairenin ziline basıp saklandığı, kapıyı açan dedesini tabancayla ateş edip bacağından vurduktan sonra kaçtığı görülüyor. Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edildi. Zanlının buradaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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