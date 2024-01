Tezgahlarda levrek bereketi! Ocak ayında balıkçıların yüzünü levrek güldürdü!

İzmir’de havaların soğumasıyla, ocak ayının balığı levrek tezgahlarda yerini almaya başladı. Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ceyhan Çetin, “12 ay her türlü balık var. Tabii bunların da yasak zamanları var. Mevsimsel olarak bakarsak, ocak ayı başlarında başlayıp şubat sonuna kadar levrek ve çupranın yoğun olduğu zamanlardır” dedi.

Denize açılan balıkçılar balık bolluğundan memnun. Haftanın belirli günlerinde yapılan balık mezadında tutulan balıklar kasa ve kilo usulü satılıyor. Balığın türü söylendikten sonra mezat usulü satışa katılan işletmeler ve vatandaşlar en iyi teklifi vermeye çalışıyor.

“Levrek ve çupranın yoğun olduğu zamanlar”

Foça Merkez Su Ürünleri Kooperatif Başkanı Ceyhan Çetin, “12 ay her türlü balık var. Tabi bunlarında zaman yasakları var. Mevsimsel olarak bakarsak, ocak ayı başlarında başlayıp şubat sonuna kadar levrek ve çupranın yoğun olduğu zamanlardır. Tabi bu balığı da burada tutmak mümkündür. Balıkçımız çalıştıkça ekmeğini denizden çıkarıyor. Balığın bol olduğu zamanlarda balık ucuz oluyor. Havalar çok sert estiği zamanlar balık üzerine koyuyor. Mesela yazı ele alırsak; bir levreği 500-600 liraya alıyorsan, şimdi bu zamanlarda en güzel levreği 300-350 liraya alabilirsiniz. Tekir barbunu yazın bin liraya alıyorsanız, şimdi 200-300 liraya alabilirsiniz. Foça, turistik bir ilçe olduğundan yazın bu fiyatlarda artış olmakla birlikte balık az oluyor” dedi

Haberin Devamı

“Bu aylarda yoğun olarak levrek çıkmakta”

35 yıldır balıkçılık ile uğraşan Mehmet Kuzu “Mevsimine göre her türlü balık var. 12 ay devamlı olarak tekir balığı, tavuk balığı, dil balığı ve karagöz türü gibi balıklar çıkmakta. Tabi şu anda levreğin zamanı. Bu aylarda yoğun olarak levrek çıkmakta. Her balığın bir dönemi var. Her balığın üreme dönemleri ve yasak olan dönemleri bulunuyor. Mesela şu anda dil balığı yasak. 1 Ocak ve 15 Şubat arası yasak devam ediyor. Fakat deniz levreği ve deniz çuprasında yasak yok. Burada yaptığımız iş bir nevi ekonomiye katkı” ifadelerini kullandı.

“Taze ve günlük balığa her gün ulaşma şansımız var”

Foça’da yaşayan Canan Limnili ise “Foça bir sahil kasabası olduğu için, taze ve günlük balığa her gün ulaşma şansımız var. Özellikle zaman zaman geldiğim balık mezatlarında mevsim balıklarını görüp istediğim miktarda alabiliyorum. Bu dönemde levrek, sardalya, barbun ve mercan balığı bol bulunuyor. Genellikle 250 ve 500 lira arasında fiyatlar değişiyor” diye konuştu.

Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri bugün de iptal edildi!

Sivas’ta yoğun kar kazaya sebep oldu! Minibüs ile otomobil çarpıştı!

Seyir halindeki vapurdan düşen kişiyi sahilde bulunan midyeci kurtardı! O anlar kamerada

Türkiye onu en kaz altında çektiği video kaydı ile tanımıştı | Depremden 11 ay sonra konuştu